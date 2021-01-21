Doğar harikası Horma Kanyonu... Kar altında doyumsuz manzaralar sunuyor

İçindeki 3 kilometrelik yürüyüş yoluyla Türkiye'de başka örneği olmayan Horma, 4 mevsim kendini gösteriyor. Horma, baharda yeşili, yazın serinliği, sonbaharda renk cümbüşü, kışın da beyaz gelinliğiyle muhteşem bir görüntüye sahip." dedi.