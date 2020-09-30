Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 11:17 | 30 Eylül 2020 - 11:18

Doğanın kalbinde huzur dolu iki gün! Kış bastırmadan güzel bir hafta sonu için tam zamanı...

Kış bastırmadan Anadolu’nun dört bir yanında yapılacak ve görülecek çok şey var. Bu hafta sonu güzel vakit geçirmek istiyorsanız sizin için güzel bir liste yaptık.