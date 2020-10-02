Doğanın kalbinde huzur dolu iki gün! Kalabalıktan uzak oksijeni bol...
Yoğun ve stresli çalışmalardan dolayı hepimiz hafta sonunu iple çekiyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşıyorsanız, zaten kafa dinlemeye ihtiyacınız var demektir. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşarak dinlenmek ve rahatlamak isteyenler için bir liste hazırladık. İşte hafta sonu tatilinizi doğayla iç içe geçireceğiniz yerleri listeledik…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Anadolu’nun dört bir yanında yapılacak ve görülecek çok şey var. Bu hafta sonu güzel vakit geçirmek istiyorsanız sizin için güzel bir liste yaptık.
2
Abone Ol
Mudurnu Geçtiğimiz yılın mart ayında Türkiye’nin 15. Cittaslow’u (Sakin Şehir) ilan edilen Mudurnu, huzurlu bir hafta sonu rotası için oldukça ideal. Mudurnu denince aklımıza ilk olarak yörenin nam salmış lezzetli tavukları gelse de, ilçenin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri de gezginleri fazlasıyla memnun etmeye yetiyor.
3
Abone Ol
İstanbul’dan yola çıktığınızda dört saate yakın bir yolculuktan sonra çam ormanlarının kapladığı ilçeye adım atıyorsunuz. Cumartesi günleri kurulan halk pazarında Mudurnu tarhanası ve yöreye özgü meyvelerden yapılan reçel gibi yiyeceklerden mutlaka alın. İlçe eski ev ve konaklarla dolu.
4
Abone Ol
Örneğin, Keyvanlar Konağı, Armutçulular Konağı ve Hacı Abdullalar Konağı’nı mutlaka görülecekler listenize ekleyin… Güzel fotoğraf çekeceğiniz adres ise Saat Kulesi 1890 yılında yapılmış bu kuleye, yürüyerek ve Doruk Kafe tabelalarını takip ederek ulaşabilirsiniz.
5
Abone Ol
Hisar ve Kulaklı tepelerinin arasındaki vadiye kurulmuş olan şehrin birbirinden güzel eski Türk evlerini buradan seyre dalabilir; saat kulesinin hemen altındaki kafede bir bardak çay ya da salep içerek manzaranın keyfini uzun uzun yaşayabilirsiniz.
6
Abone Ol
Birgi Köyü İzmir’de Ödemiş merkeze 10 km uzaklıkta olan Birgi Köyü, Aydınoğulları Beyliği’nden Mehmet Bey tarafından yaptırılan Ulu Camii’siyle meşhur.
7
Abone Ol
Caminin karşısındaki köy meydanından köy halkının yapmış olduğu el işleri, meyve, sebze ve meşhur Ödemiş patatesi alınabilir.
8
Abone Ol
1971 yılından kalma ahşap Türk evlerinin en güzel örneklerinden Çakırağa Konağı ve İmam-i Birgivi Medresesi gezilmesi gereken yerlerden. Doğayı seven ve fotoğrafçılıkla ilgilenenler için burası oldukça keyifli bir rota…
9
Abone Ol
Borçka Karagöl Büyülü bir güzelliğe sahip olan Borçka Karagöl, aslında bir heyelan gölü… Göl, 1900’lü yılların başında Klaskur ismi verilen bir tepede meydana gelen toprak kayması sonucunda Klaskur deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuş.
10
Abone Ol
Cennetvari güzellik Borçka Karagöl, 2002 yılında Bakanlar Kurulu’nca alınan bir kararla tabiat parkı ilan edilmiş. Park bölgesi toplam 368 hektar alana, göl ve çevresi ise yaklaşık 5 hektar alana sahip. Fotoğraf ve doğa tutkunları için tam bir cennet...
11
Abone Ol
Yedigöller Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatmasıyla oluşmuş ve bulunduğu yöreye ismini vermiş. 1965 yılında milli park ilan edilen Yedigöller; 2019 hektarlık alanı kaplayan doğaseverler için bir yeryüzü cenneti.
12
Abone Ol
Yer altından geçişlerle birbirine bağlanan göllerin çevresinde, köknar, kayın, çam, meşe, gürgen gibi ağaç türleri bulunuyor. Şırıl şırıl melodi gibi akan dereleriyle, buz gibi şifalı pınarlarıyla, birbirinden alımlı gölleriyle, hiçbir insanın kaçırmaması gereken enfes bir doğal güzelliğin mesken tuttuğu topraklar burası…
13
Abone Ol
İsterseniz kamp yapabilirsiniz ya da Habitat Mesire Evleri’nde konaklayabilirsiniz. Yalnız bunun için şimdiden rezervasyonunuzu yapmalısınız.
14
Abone Ol
Gölcük Gölcük, Bolu’nun sınırları içerisinde Aladağlar eteğinde yer alıyor. İstanbul'a 2, Ankara’ya 3.5, İzmir’e ise 4 saat uzaklıkta... Söğüt, kayın, köknar, sarı ve karaçam cinsi ağaçların kuşattığı muhteşem bir güzelliğe sahip olan Gölcük, günübirlik geziler için de kamp yapmak için de son derece uygun. Bölge özellikle kasım ayında fotoğraf için güzel görüntüler oluşturuyor.
15
Abone Ol
Gölcük, aslında yapay bir göl. Ormanların arasındaki havzaya set çekilerek suyun rezervde toplanmasıyla oluşturulmuş suni bir göl. Tabiat harikası Gölcük’ün etrafı yaklaşık 1300 metre uzunluğunda... Gölün etrafında yürüyüş parkurları, kamelyalar, piknik alanları alanları bulunuyor. Tertemiz oksijen dolu havayı ciğerlerinize çekmek için iyi burası oldukça ideal…
16
Abone Ol
Kastamonu Türkiye’nin en güzel sonbahar rotalarını sayacak olsak, Kastamonu kesinlikle bu listede ilk sıralarda yer alır. Şehir sadece doğanın renkten renge büründüğü hallerin izleneceği bir durak olarak düşünmemek lazım.
17
Abone Ol
Her yanınız tarih, her yanınız ayrıcalıklı bir keşif fırsatı. Şehir iki sarp tepe arasına kurulu bir. Şehrin ortasından geçen Karaçomak Çayı, Kastamonu’yu ikiye ayırıyor. Tarihi Nasrullah Köprüsü’nden karşıya geçince karşınıza çıkacak Cumhuriyet Meydanı içinizi açacak. Önce dev ‘Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı’yla karşılaşacaksınız.
18
Abone Ol
Meşhur heykeltraş Tankut Öktem’e yaptırılan heykelin üç bölümü var; Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadının kahramanlığının simgesi haline gelen Şerife Bacı, Atatürk ve Cumhuriyeti simgeleyen figürler ve Kuva-i Milliye… Peki doğal güzellik olarak nerelere gidilebilir?
19
Abone Ol
Küre Dağları Milli Parkı, Valla Kanyonu, Ilgarini Mağarası, Ilıca Şelalesi, Horma Kanyonu, Ilgaz Dağı Milli Parkı, Azdavay, Cide, Daday, Pınarbaşı ve Tosya...
20
Abone Ol
Ildırı Hafta sonu küçük bir balıkçı köyüne yolunuzun düşmesini istemez misiniz? Mütevazı balıkçı lokantalarında, masmavi denizi seyre dalarak, denizin kokusunu içinize çekip gerçek deniz balıklarının eşsiz lezzetini tatmak; köy sokaklarında hâlâ ayakta kalmayı başarmış kendine özgü taş mimarisiyle şirin evlerin arasında fotoğraf karelerine konu olmak… Kulağa hoş geliyor dimi? Burası Ildırı köyü…
21
Abone Ol
Son yıllarda Fatmagül’ün Suçu Ne? Adlı diziyle popülerliğini arttırdı. Yolu Alaçatı’ya ya da Çeşme’ye düşen herkesin mutlaka rotasını çevirmesi gereken sakin bir köy. İzmir’in en güzel ilçelerinden biri olan Karaburun’a giden, manzarasıyla doyumsuz, kıvrımlı bir yoldan, yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından köy sokaklarında bulacaksınız kendinizi.
22
Abone Ol
İzmir’in en güzel ilçelerinden biri olan Karaburun’a giden, manzarasıyla doyumsuz, kıvrımlı bir yoldan, yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun ardından köy sokaklarında buluyorum kendimi. “Nasıl?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Karaburun Yarımadası’nın en büyük antik kenti Erythari, köyün kuzey yamacında bulunuyor.
23
Abone Ol
Çat Vadisi Rize'de, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca koruma öncelikli 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çat Vadisi, sonbaharla birlikte oldukça renkli görüntüler sunuyor. Türkiye'nin tek yaşlı şimşir ormanları ile ladin çam ormanlarının yer aldığı vadi, kışın yağan karla birlikte de seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkarıyor.
24
Abone Ol
Elevit ve Fırtına Deresi’nin birleşim noktası üzerinde bulunan vadi doğası, taş köprüleri, temiz havası ve yöresel lezzetleriyle cennetten bir köşe…
25
Abone Ol
Misi Şehrin hemen içinde ama sanki kilometrelerce uzaktaymış hissi veren bu küçük köyün içerisinde barındırdığı değerler ve bu köyde yapabilecekleriniz sizi çok şaşırtacak… Misi Köyü Bursa merkeze ortalama 12 kilometre uzaklıkta Orhaneli yolu üzerinde yer alıyor. Köy ayrıca ‘Gümüştepe Mahallesi’ olarak da geçiyor. Şehir kargaşasının bu kadar yakınında ama bir o kadar da sakin ve beklediğiniz huzuru size veren bir köy Misi.
26
Abone Ol
Nilüfer Deresi köyün içerisinden geçiyor, dere kenarında sıralanmış restoranlar ve piknik alanları köyü hafta sonu kaçamakları için daha da cazip hale getiriyor. Eski adı ‘Mysia’ olan köyün 2 bin yıllık bir geçmişinin olduğuna inanılıyor. Hristiyanlar için de oldukça önemli olan bu köyde İncil’in bir nüshasının olduğuna inanılıyor fakat köy halkı bu inanışı kabul etmiyor. Köyün yaşlı ve yıllara dayanan evleri 1989 yılında koruma altına alınmış ve sit alanı ilan edilmiş. Bursa Nilüfer Belediyesi köy içerisindeki bazı evleri restore ederek müze haline getirmiş.
27
Abone Ol
Kekova Kekova, Antalya’nın batısında Demre’yle Kaş arasında, aynı adı taşıyan bir ada ve daha küçük adacıkların çevrelediği saklı bir cennet.
28
Abone Ol
Kemer yakınlarındaki Olympos’tan Fethiye’ye kadar uzanan antik Likya bölgesinin en korunaklı koylarına sahip, doğanın ve tarihin, denizin mavisiyle boyandığı bir yer. Kasımda burada tarih, deniz ve lezzet peşine düşmenin tam zamanı!
29
Abone Ol
Simena’nın kalbi Kaleköy’de konaklayabilirsiniz. Yamaçtaki olağanüstü sevimli taş evleri ve tarihin izlerini keşfedebilirsiniz.