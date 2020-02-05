Seyahat Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, AA, DepoPhotos Haber Giriş: 05 Şubat 2020 - 15:21 , / 05 Şubat 2020 - 16:03

Doğanın içinde huzur bulacağınız 8 adres! Hem sessiz sakin hem de ucuz...

Her hafta kalabalık şehir hayatından, yoğun iş temposundan kaçmak için sessizliğin ve sakinliğin olduğu yerlere gitmek istiyoruz. Hele bir de sabah sekiz akşam altı mesai düzenindeysek. Sizin için tüm yorgunluğunuzu unutacağınız tam da şu sıralar gidilecek, harika manzaralar sunan sakin yerleri listeledik. Hazır Sevgililer Günü'ne sayılı günler de kalmışken planlarınıza listeden bir yeri de ekleyebilirsiniz.