Yazı: Erdem Enginar ve Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 16:20,
Doğanın içinde hafta sonu tatili! Pek fazla bilinmiyor, içeri giriş ücretsiz...
Her hafta kalabalık şehir hayatından, yoğun iş temposundan kaçmak için sessizliğin ve sakinliğin olduğu yerlere gitmek istiyoruz. Hele bir de sabah sekiz akşam altı mesai düzenindeysek, hafta sonlarını iple çekiyoruz. Sizi bu hafta sonu yola düşürecek bir yer önereceğim. Pek fazla bilinmeyen gölleri ve doğasıyla keşfedilecek çok fazla güzellik barındırıyor.
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Her hafta kalabalık şehir hayatından, yoğun iş temposundan kaçmak için sessizliğin ve sakinliğin olduğu yerlere gitmek istiyoruz. Hele bir de sabah sekiz akşam altı mesai düzenindeysek, hafta sonlarını iple çekiyoruz. Sizi bu hafta sonu yola düşürecek bir yer önereceğim. Pek fazla bilinmeyen gölleri ve doğasıyla keşfedilecek çok fazla güzellik barındırıyor.
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İstanbul gibi büyük şehre birkaç saat uzaklıkta, Marmara’nın güzide şehirlerinden olan Sakarya, merkezi konumuyla birçok tarihi ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor.
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Özellikle Sakarya son birkaç yılda gelişen ulaşım yollarıyla ziyaretçilerin uğrak yeri konumunda… Hafta sonu gelenler Sapanca, Taraklı gibi yerlere giderek doğaya atıyor kendini…
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Sakarya doğal bitki örtüsü yönünden oldukça zengin ve dağları gür ormanlarla kaplı. Gürgen, kayın kestane, kavak, çınar, meşe gibi ağaçlarla yemyeşil bir cennet…
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Ayrıca kuzeyinde yer alan Türkiye’nin tek parça halindeki en büyük longoz ormanı olan Acarlar Longozu, Serdivan’da bulunan Göl Park, Karasu yolu üzerinde kalan Poyrazlar Gölü, Geyve’deki Doğançay Şelalesi ön plana çıkan ailecek tatil yapılabilecek yerlerden.
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Adı gibi: Saklı Göl Sakarya’da gezilecek görülecek çok şey var elbette ama size çok fazla adı duyulmamış saklı bir yerden bahsedeceğim…
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Doğal oluşumuyla, şehir merkezine 15-20 dakika uzaklıkta sessizlik ve huzur arayanlar için yeni bir adres Saklı Göl… Merkezden uzak köy hayatının hâkim olduğu Korucuk ilçesinin Karapınar mahallesinde yer alıyor Saklıgöl…
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Ulaşım çok kolay ve kısa sürüyor. Şehir merkezinden kalkan özel halk otobüsüne binerek 20 dakikalık yolculuğun ardından gölün yakınındaki durakta iniyorsunuz.
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Durağın ve gölün bulunduğu yerde sakin bir köy hayatı sizleri karşılıyor. Yol kenarında otlayan hayvanlar, taştan yapılmış tek katlı köy evleri…
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Duraktan göle doğru yürüdüğünüzde tatlı kuş cıvıltıları, güneşin sıcaklığıyla burada huzurun ve sakinliğin kapısını aralıyorsunuz.
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Gölün hemen sol tarafında yürüyüş yoluyla tesislere adım atıyorsunuz. Taştan yapılmış yolların sağında bir adet kafe bulunuyor ve fiyatları çok uygun.
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Eğer kafede oturmak istemiyorsanız ve ailecek geldiyseniz hemen yukarıda içinde mangal yapabileceğiniz kamelyalar ve manzaraya karşı oturabileceğiniz masalar bulunuyor.
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Çocuklarıyla gelen aileler için bir de oyun parkı bulunuyor. Hem mangal yapıp karnınızı doyurabileceğiniz, hem gölün eşsiz manzarasını fotoğraflayabileceğiniz hem de çocuğunuzun sıkılmadan vakit geçirebileceği bir yer Sakarya Saklı Göl.
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Gölde yüzen ördekleri, kazları besleyebilir onlara yem atabilirsiniz. Tesisin içinde yürüme yolunu takip ettiğinizde ormana bağlanan bir yol karşınıza çıkacak.
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Odun toplamak doğal orman havası almak ve kafanızı dinleyebileceğiniz orman yürüyüşü yapabilirsiniz.
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Göl alanına giriş ücretsiz…
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Doğayla iç içe: Poyrazlar Gölü Sakarya'ya 10 kilometre mesafedeki, çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili, 1. derece doğal sit alanı olan, çok sayıda kuş türü ve gezi alanlarıyla ziyaretçilerini hayran bırakan Poyrazlar Gölü, hafta sonu ilgi gören bir diğer yer.
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Kent merkezine 10 kilometre mesafede olan ve merkeze yakınlığı nedeniyle de tercih edilen göl, ziyaretçilerine çok sayıda kuş türünü görme imkanı sağlıyor.
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Çam ve meşe ormanlarıyla seyre doyumsuz manzara sunan Poyrazlar Gölü'ne gelenler, ata binip ATV ile safari yapabiliyor, paintball oynayarak vakit geçirebiliyor.
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Kamp yapanların uğrak mekanları arasında bulunan mesire alanında aileler, gönüllerince eğleniyor.
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Fotoğraf tutkunlarının da ilgi gösterdiği gölü ziyaret eden tatilciler, aileleriyle mangal yaparak, fotoğraf çektirerek ve yürüyüşe çıkarak keyifli vakit geçiriyor.
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Evliliğe ilk adımı atan bazı çiftler de buradaki mekanlarda fotoğraf çektirerek özel günlerini ölümsüzleştiriyor.
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Kahvaltı için en güzel adres: Sapanca Gölü Yaklaşık 16 km uzunluğunda olan göl, yeşilliklerle çevrili ve huzur veren bir yapıya sahip.
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Merkezde kalan kısım göl kenarı yürüyüşleri için ideal. Göl manzarasına karşı güzel bir kahve içebilir, göl kenarındaki kahvaltı mekanlarında köy kahvaltısının tadını çıkarabilirsiniz.