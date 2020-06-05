Seyahat Yazı: Erdem Enginar ve Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, AA Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 16:20 , 05 Haziran 2020 - 16:21

Doğanın içinde hafta sonu tatili! Pek fazla bilinmiyor, içeri giriş ücretsiz...

Her hafta kalabalık şehir hayatından, yoğun iş temposundan kaçmak için sessizliğin ve sakinliğin olduğu yerlere gitmek istiyoruz. Hele bir de sabah sekiz akşam altı mesai düzenindeysek, hafta sonlarını iple çekiyoruz. Sizi bu hafta sonu yola düşürecek bir yer önereceğim. Pek fazla bilinmeyen gölleri ve doğasıyla keşfedilecek çok fazla güzellik barındırıyor.