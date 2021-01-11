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Seyahat
Fotoğraflar: Mehmet Altay | Instagram: @mehmetaltie / Hürriyet Seyahat Gezgini
Haber Giriş: 11 Ocak 2021 - 17:34 | 

Doğanın her rengi burada: Boyabat, Durağan ve Ayancık

Karadeniz’in ve hatta Türkiye’nin en sakin şehirlerinden Sinop, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı verilere göre Türkiye’nin en mutlu şehri. Peki bu mutluluğun sebebi nedir? Tam olarak nedenini bilmemekle beraber Boyabat ve çevresindeki ilçelerin güzelliği gezip görüldükçe anlaşılıyor ki burada yaşayan insanların mutlu olması kadar doğal bir şey olamaz.

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