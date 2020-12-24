Doğa ve lüksün bir arada olduğu yeni tatil trendi: Glamping... İşte en güzel 8 adres

Otellere göre çok daha ucuz olmasından dolayı da son dönemlerde çok sık tercih ediliyor. Tabii tüm olay kamp çadırını taşımakla bitmiyor. Yiyecek, ocak, uyku tulumu gibi gerekli malzemeleri de konforu arttırmak için yanınızda taşımalısınız. Bunlar kamp tutkunları için tamamen keyif olsa da, çoğu kişi için zorlayıcı olabilir.