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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 14:11,

Doğa harikası Düden Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, yeni normalleşme süreciyle birlikte tekrar kapılarını açtı. Pandemi döneminde bir süre kapalı tutulan ve kendini yenileyen şelale, daha berrak ve gürül gürül akan şelalesi ve yemyeşil bitki örtüsüyle, misafirlerini ağırlamaya başlarken, şelalede yıllar sonra balıklar ve ördekler görüldü.

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Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan ve normalleşme süreciyle birlikte de yeniden ziyarete açılan Düden Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla sıcak yaz günlerinde Antalyalıların ve turistlerin gözdesi oluyor.

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Mavi ve yeşilin buluştuğu doğa harikası Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğraf çektiriyor, yürüyüş yapıyor eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

3Doğa yenilendi
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Doğa yenilendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET tarafından hizmet verilen Düden Şelalesi’nde kapalı olduğu dönemde düzenli olarak çevre ve su temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı.

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Yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı kalan şelalede bu süreçte doğa kendini yeniledi. Şelalenin suyunda belirgin bir berraklık gözlenirken, bitki örtüsü de canlandı.

5Balıklar ve ördekler geri döndü
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Balıklar ve ördekler geri döndü

Pandemi döneminde doğanın kendini yenilediğini bunun da en çok Düden Şelalesin de göze çarptığını ifade eden Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, “Doğa kendini yenilerken biz de suda ve çevrede temizlik yaptık.

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Şelaleyi saran bitkiler gürleşirken, bir canlanma göze çarpıyor. Suyun temizlenmesi sonucu canlı türlerine doğal yaşam alanı hazırlanmış oldu. Örneğin şelalede 5 yıldan sonra ilk kez balık görüldü. Ayrıca ördekler de şelalede misafir olmaya başladı. Bu doğal güzelliğe canlı türleri de renk katmaya başladı. Bu canlılık misafirlerimizin de ilgisi çekiyor” diye konuştu.

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