Doğa harikası Düden Şelalesi’ne ziyaretçi akını

Balıklar ve ördekler geri döndü Pandemi döneminde doğanın kendini yenilediğini bunun da en çok Düden Şelalesin de göze çarptığını ifade eden Düden Şelalesi İşletme Müdürü Rıfat Ünal, “Doğa kendini yenilerken biz de suda ve çevrede temizlik yaptık.