Doğa harikası Borçka Karagöl'de sessizlik sona erdi

Vatandaşlarımızdan isteğimiz maske kullanmaları, fiziki mesafeye dikkat etmeleri. Kurallara uyulması ziyaretçilerimizin ve toplumumuzun sağlığı için önemli." diye konuştu.Kahramanmaraş'tan gelerek tabiat parkını gezen sağlık çalışanı Yıldırım Akın ise yorucu bir iş temposundan sonra sakin bir ortamda dinlenmek adına Artvin'e geldiklerini ifade ederek, "Doğayla iç içe olmak için yasakların da kalkmasıyla bu doğa cenneti yere geldik. Buraları hiç görmemiştik. Bir sağlık çalışanı olarak yoğun geçen günlerin stresini burada bir iki saatte attım." dedi.