Dilek Yarımadası 4 ayda 1 milyon 50 bin ziyaretçiyi ağırladı

"Doğayla iç içe olması çok güzel" Tatil için İstanbul'dan gelen Ender Doğan, arkadaşıyla birlikte Ege ve Akdeniz kıyılarını gezdiklerini belirterek, "Burayı çok sevdik. Hakikaten buralar cennet gibi. Böyle temiz yerleri bulmak çok zor." diye konuştu.