Dev kayanın üzerinde ıssız bir hayat! Her gün buraya çıkmak zorunda yoksa...

Tek Oda Yeter Adası / Just Room Enough Island Just Room Enough Island (Tek Oda Yeter Adası) üzerinde yaşam olan dünyanın en küçük adası. ABD’nin New York eyaletine bağlı Alexandria Körfezi’nde bulunuyor. Tenis kortu büyüklüğündeki ada, St. Lawrence Nehri üzerinde yer alıyor. 306 metrekare genişliğindeki adada bir ev ve bir ağaç var. Ada, 1950 yılında Sizelands ailesi tarafından satın alınmış ve hafta sonu tatili için kullanılıyor.