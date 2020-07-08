Derleyen: Özlem Köseoğlu | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos | Kaynak: BBC
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 09:50,
Dev gök cisminin düştüğü yer! Dünyadaki hayatı baştan sona değiştirdi...
Meksika'nın güneybatısında, Karayip Denizi'ni Meksika Körfezi'nden ayıran yarımada olan Yucatan Yarımadası, ülkenin en gözde yerlerinden. Maya uygarlığının önemli bir merkezi olan yarımadada, asırlardan bu yana gelen Maya geleneklerini yaşatıyor. Bölgede dev gök cisminin Yucatan Yarımadası’na düştüğü ve dünyadaki hayatı baştan sona değiştirdiğine inanılıyor. İşte detaylar…
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Yaklaşık 66 milyon yıl önce 15 kilometre genişliğinde büyük bir gök cisminin, Meksika’nın Yucatan Yarımadası’na gürültülü bir şekilde çarptığına ve neredeyse bütün dinozorların kökünü kuruttuğuna inanılıyor.
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Bu olaya ilave olarak Yucatan’a çarpan devasa gök cisminin hikâyesinin, milyonlarca ton kayalığı eritip sıvı hale getirerek büyük bir tsunamiye neden olmaya kadar ileri gittiği biliniyor. Ayrıca gökcisminin etkisi ile bu tsunamiden kalan sularının sızdığı 200 kilometre genişliğinde bir krater ve binlerce su çukuru (obruk) ortaya çıkmış. Milenyumdan sonra bir kısmı sularla kaplı mağara sisteminin geniş bir ağını oluşturan bu kireçtaşı su çukurlarından (obruk) bazıları çökmüş, bazıları ise sadece aşınmakla kalmış.
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Yer yüzeyindeki kireçtaşı tabakasının çökmesi sonucu oluşan obruklar yani geniş su çukurları ya da derin kuyular, Yucatan’da ‘cenote’ olarak biliniyor. Dünyanın en önemli mağara dalış noktalarından biri olarak sayılan Yucatan Bölgesi boyunca yaklaşık 2 bin farklı obruk bulunuyor. Bu sularda dalış yapmak istenirse mutlaka PADI yani profesyonel dalgıç olmanız isteniyor. Bu obrukların, Maya tarihinde ise oldukça ilginç bir hikâyesi bulunuyor. Sırada bu korkunç hikâyenin detayları var. ‘Cenote’ olarak bilinen bu çukurlar, aslında Maya tarihinde insan kurban etme alanı kabul edilen obruklar.
Özellikle Meksika Yucatan Yarımadası ile ilişkilendirilen ‘cenote’ denilen derin çukurlar, Maya uygarlığının sürdürülmesi için yaşamsal önemi olan su kaynağından çok daha fazlası anlamına geliyordu. Bu derin çukurların, aynı zamanda yağmur tanrısı ve diğer tanrılarla iletişim kurmayı sağlayan kutsal kapılar olduğuna inanılıyordu.
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Maya uygarlığı, ağzına kadar yeşim taşı boncukları sunarak bu mağara derinliklerinde insan kurban ediyordu. İşte kurban edilenler, bu derin su çukurları aracılığıyla Maya mitolojisinde yeraltı dünyası ahireti olarak bilinen karanlığa yani Maya inanışına göre insanların ve tanrıların tekrar doğduğu Xibalba’ya doğru sürükleniyorlardı.
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Yucatan’da bu korkunç hikâyeye sahip olan su çukurları (obruk ya da cenote), halen yerel halkın içme suyu ihtiyacının yüzde 95’ini sağlıyor. Dünyanın her yerinden bu ilginç noktayı ziyarete gelenler, Yucatan Yarımadası’nda yüzüp bu derin zümrüt rengi sularda ya şnorkelle ya da tüple dalış yapıyorlar. Katedrale benzeyen çatıları ve mineral zengini suları ile bu ilginç mağaralar, bölgenin en popüler doğal cazibelerinden olmayı başarmış durumda.
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Binlerce cenote, hâlâ bölgenin yemyeşil ormanının birkaç metre altında gizli gizli keşfedilmeyi bekliyor. İşte araştırmacılar da, Maya’nın gizem dolu tarihini günümüze bağlamaya yardımcı olacak bu batık su çukurlarının, değerli ipuçları içerebileceğine inanarak bazı projeler geliştirmişler. Birkaç yıl önce bu bölgede dalgıçlar, ‘Yeni Dünya’da bulunan en eski insan iskeletini ortaya çıkardılar. Geçen sene ise bu iskeletin keşfedildiği mağaranın, dünyanın en uzun mağaralarından birinin küçük bir parçası olduğu keşfedildi.
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Bu mağara, 348 kilometre uzunluğunda, Yucatan Yarımadası'nın Karayip kıyısında yer alan bir sualtı mağara sistemi olan Sistema Sac Atun’dan başkası değildi. Günümüzde, dalgıçlar, fotoğrafçılar, arkeologlar ve bilgisayar grafiker uzmanları, büyük bir cesaretle Maya kıyı şeridinde düzinelerce keşfedilmemiş su çukurunu keşfetmeye girişmiş. Burada amaç, bu gizemli mağaraların iç mekan görüntülerini ve bünyesindeki varlıkları keşfetmek ve onları sürükleyici 3D görsellere dönüştürmek. Böylece bu projeye göre insanlar, mağaraları evlerinden sanal olarak keşfedecek ve ufuklarını genişletebilecekler.
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Wonderland Projesi olarak bilinen bu girişimin amacı, kafa fenerleri ile hiç halka açılmamış olan en derinde ve en uzaktaki cenotelere kadar erişmek ve bunları belgelemek. Projenin sonunda ise bu çekimler, online olarak yayınlanacak ve dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi, 3D etkin televizyonu ile, VR kulaklık ya da VR mobil uyumlu aygıtlar ile uzaktan da olsa eski fosillerden kemiklere kadar değerli Maya sanat eserlerini barındıran tarihi gizemli mağaraları, sanki oradaymış gibi keşfedebilecek
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Wonderland Projesi Takımı
Meksikalı fotoğrafçı Pamela Ocampo, bu takımın kurucularından. Ocampo, bu su çukurlarının yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraflanmasından ve bütün takıma zorlu ışık şartlarında fotoğraf çekme tekniklerini öğretmekten sorumlu.
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Projenin kurucusu Kent Stone için bu girişim, bir tutku olarak başlamış. Texas’ta dalış eğitmeni olan Stone, bu proje için fon ve ekipman temini sağlayarak alanında uzman kişilerle çalışmayı başarmış. Proje lideri Stone, ABD ordusu ile Irak'ta görev yaptıktan sonra dünya çapında bir macera arayışı içine girmiş.
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BBC’ye konuşan Stone, proje hakkında düşüncelerini şu şekilde aktarıyor: “Wonderland Projesi, dünyada bu skalada hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Tüple dalıp PADI profesyonel seviyeye kadar çıkabilecek, mağara keşifleri, kamera sistemleri, ışıklandırma teknikleri ve çoklu fotoğrafları bir araya getirerek 3D görüntüleri ortaya çıkarmak gibi görevlerden sorumlu olacak stajyerler işe alacağız. Aynı zamanda bu projede yer alacak arkeoloji, jeoloji ve dalarak ciddi keşifler yapacak gönüllü arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak.”
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Aslına bakarsanız, böylesine tarihi ve kutsal bir bölgenin huzurunu kaçırmak, hem yürek isteyen bir durum hem de oldukça hassas bir konu. Wonderland Projesi’nde sadece sanat eserleri, fosiller ve kemikler ile karşı karşıya gelen dalgıçlar, bölgeyi gerçekten hiç dokunulmamış bir şekilde bırakmaya gayret ediyorlar.
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Ayrıca bölgedeki sanat eserlerini insanların mahvetmesini ve mağaralar içerisindeki herhangi bir eseri yağmalamasını önlemek için, proje tamamlandığında, mağaraların iç mekânları bir web sitesinde canlı olarak yayınlanacak ama GPS konumları yayınlanmayacak.
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Stone, bölgedeki hassasiyeti şu cümlelerle dile getiriyor: “Diplerdeki bazı numuneler o kadar hassas ki en ufak bir hareket bile onları tahrip etmeye yeter de artar bile. O yüzden ağır dalış ekipmanlarımızı, karışık köklere ve Hindistan sakız ağacı ormanlarının dallarına doğru taşıdık. Suyun altında ya da üstünde çekilmiş en yüksek çözünürlüklü 3D görüntüleri elde ettik.
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Görülebilir tüm bölümleri fotoğraflamak, orijinal türleri bozmadan 3D baskıları baştan yaratmamızı sağlıyor. Bu veri tabanı, arkeologların ve araştırmacıların bölgedeki fosil teşhisine yardımcı olacak düzeyde sağlam bilgiler içeriyor. Bu mağaralarda çekilen fotoğrafların yeterli olmadığına inandığım için, keşiflerimizi sanal gerçeklik yoluyla tüm dünya ile paylaşma yolunu tercih ettik.”
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Bu gizemli bölgeleri keşfetmek isteyen Stone, omurgalarından rahatsızlandığı zaman doktoru, 10 yıl içerisinde tekerlekli sandalyeye hazırlıklı olmasını tavsiye etmiş. Fakat kendini bırakmayan Stone, yeni maceralara yelken açmaya karar vermiş.
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Mağaraları gördüğü anda güzel projeler yapmak, adeta Stone’u hayata döndürmüş ve hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yapmak istemiş. Böylece proje lideri Kent Stone, National Geographic’ten, yazılımla ilgili bir fon ve kamera üreticilerinden başka bir fon aldıktan sonra Wonderland Projesi’ni hayata geçirmiş.
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Böylesine değerli bir projeyi hayata geçiren Stone, diğer uluslararası müzelerden ve elçiliklerden değerli mekanları sanal gerçeklikle resmetmesi için talepler aldığını belirtiyor. Aynı zamanda Stone’un hayali, başka önemli simgeleri ve tapınakları, insanların bulundukları nokta neresi olursa olsun keşfetmelerini ve sanki oradaymış gibi görmelerini sağlamak.