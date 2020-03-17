Dev 'asteroit'in çarptığı yer! Dünyadaki hayatı baştan sona değiştirdiğine inanılıyor...

Wonderland Projesi olarak bilinen bu girişimin amacı, kafa fenerleri ile hiç halka açılmamış olan en derinde ve en uzaktaki cenotelere kadar erişmek ve bunları belgelemek. Projenin sonunda ise bu çekimler, online olarak yayınlanacak ve dünyanın herhangi bir yerindeki bir kişi, 3D etkin televizyonu ile, VR kulaklık ya da VR mobil uyumlu aygıtlar ile uzaktan da olsa eski fosillerden kemiklere kadar değerli Maya sanat eserlerini barındıran tarihi gizemli mağaraları, sanki oradaymış gibi keşfedebilecek