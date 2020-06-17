Denizin ortasında 'tek oda yeter adası'... Herkesten uzak hayat yaşıyor

45 yıl evvel bir grup genç yüzücü dinlenmek için Drina Nehri’ndeki kayada durakladı. Nehrin ortasındaki bu kaya zaman geçtikçe yüzücülerin her zaman uğradıkları bir dinlenme yerine dönüştü. Yüzücüler keskin kenarları bulunan kayanın bulunduğu yerde daha rahat dinlenmek için zamanla kayanın üstünü ahşapla kapladı. Ertesi yıl ise yüzücülerden biri buraya tek odalı bir ev inşa etti. Evi inşa etmek tahmin edildiği üzere kolay olmadı. Bu ilginç yapı için gereken malzemelerse şöyle toplandı. Evin yapımında kullanılan ufak parçalar yüzdürüldü, orta boydakiler ise sandalla evin yapılacağı yere ulaştırıldı. En iri parçalar ise akıntının başladığı yerden nehre bırakılıp kayalıklardan yakalanarak kayalığa ulaştırıldı. Ve bu ilginç yapı el birliğiyle tamamlandı. Tamamlanmasının ardından Drina Nehri'nin önemli simgelerinden biri haline gelmeyi de başardı. İlginç evin yapılması kadar korunması da oldukça zor oldu.