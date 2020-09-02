Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 10:55 |
Denize girmek için son şans! Tatil yapmayanlar bu liste tam size göre…
Yaz aylarında kalabalıktan adım atmakta zorlanacağınız plajları şimdi gezmenin tam zamanı. Hazır sıcaklık mevsim normallerinin üzerindeyken denize girmek için artık son şans… Sizin için güzel bir liste hazırladık.
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Bu yaz deniz, kum ve güneş üçlüsü eşliğinde güzel bir tatil geçirme hayali kurduysanız ama bir türlü fırsatını bulamadıysanız şimdi tam zamanı... Her şeyi biraz olsun unutup deniz keyfi yapmak istiyorsanız bu liste size göre...
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Sarımsaklı plajı / Ayvalık - Balıkesir İlçenin yerlilerine buranın en güzel plajı nerede diye sorsanız hemen hepsi Sarımsaklı Plajı’nı gösterir. 7 km. uzunluğundaki plaj, 100 metre enindeki pırıl pırıl parlayan kumsalı ve sığ sularıyla diğer plajlardan ayrılıyor. Şu sıralar yaz kalabalığı da yokken bu sakinliği kaçırmayın...
3
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Ekincik Koyu, Köyceğiz / Muğla Marmaris - Göcek arasında dolaşan teknelerin başlıca uğrak noktalarından biri olan Ekincik koyu, Köyceğiz’e geniş bir asfalt yolla bağlandıktan sonra hızla kalabalıklaşmaya başladı. Kumsal ve iskele çevresi irili ufaklı otel ve pansiyonlarla doluyor.
4
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Ekincik’e karayoluyla gitmek için Köyceğiz’den Hamitköy üzerinden gölün nefis manzarasını seyrederek ilerliyorsunuz. Hamitköy’den çıkıp köprüyü geçtikten sonra ilk uzun rampayı tırmandığınızda, tepede bir manzara molası verin, meraklıysanız fotoğraf çekmeyi sakın ihmal etmeyin...
5
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İnkumu Plajı - Bartın Amasra’ya 30 km. uzaklıkta bulunan orman içindeki plajın uzunluğu yaklaşık 2.5 kilometre. Bol miktarda market ve restoranın bulunduğu plajda konaklama tesisleri de var.
6
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Denizden yüksekte kalan kafeteryalarda bir şeyler içerek Karadeniz’i seyretmek apayrı bir keyif.
7
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Akçakese Plajı / Şile - İstanbul Eğer İstanbul’dan ayrılıp uzunca bir tatil yapacak vaktiniz yoksa Akçakeşe Köyü, sizleri bekliyor.
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İstanbul’a 60 km. uzaklıkta olan Akçakeşe tertemiz denizi ve pırıltılı kumsalıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Sahil hem ayak sağlığı için hem de biriken elektrik ve stresten kurtulmak için bire bir.
9
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Eski Foça / İzmir Dar sokakları, cumbalı taş evleri, balık lokantaları, küçük balıkçı tekneleri, gün batımında harika olan denizi ve 2 bin yıllık tarihiyle Ege’nin huzur dolu sahil kasabası burası…
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Yazın şu son demlerinde oldukça sessiz… Nesli tükenmekte olan Akdeniz fokları ve Homeros’un bahsettiği efsanelere konu olan Siren Kayalıkları da burada yer alıyor. Burada kafanızı dinleyeceğiniz deniz tatili yapacağınız kesin...
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Bozcaada / Çanakkale Bozulmamış tarihi dokusu, bağları, serbestçe denize girilen sahilleri, huzurlu ada sokakları ve lokantaları ile bir rüya kadar güzel Bozcaada… Yavaş yavaş ada için sezon sonuna doğru gelinirken hafta içi bir-iki günlük kaçamak size iyi gelecek.
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Adanın bağ rotasında yapacağınız yürüyüşün ardından Polente burnunda rüzgârgüllerinin altında güneşi batırıp soluğu Rum ve Türk mahallelerindeki lezzetli yerel lokantalarda alabilirsiniz. Denize girilecek yer tabi ki, Ayazma Plajı… Bozcaada'ya geldiğinize değecek…
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Sığacık / İzmir Seferihisar’a bağlı bir mahalle Sığacık… Kaleiçi’nde huzur dolu sokaklar, yöresel Ege lezzetleri tadacağınız mekânlar, otantik mimarisiyle göz dolduran evler sizleri bekliyor.
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Mavi, berrak sularıyla yeşilin bir arada olduğu Akkum Plajı’nda da denize girebilirsiniz. Özellikle hafta sonu çok güzel bir pazar kuruluyor. Gitmişken el açması böreklerin tadına bakın…
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Cebeci Plajı / Kefken – Kocaeli Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü. Karşısına Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip Mavi Bayraklı bir sahil.
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Deniz suyu oldukça temiz, kumsal ise incecik bir kuma sahip. Yemek çeşitliliği bakımından İstanbul’daki lokanta ve restoranlarla aynı lezzeti sunuyor. Tek fark balıkların çok taze, sebzelerin ise Kandıra köy bahçelerinden günlük elde edilmesi.
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Güzelcehisar/ Bartın Yeşilin bin bir tonuna tanıklık edeceğiniz muhteşem doğasıyla adeta bir oksijen deposu burası... El değmemiş doğal güzellikleri, koyları ve kültürel yapısına hayran kalacağınız huzurun ve sessizliğin adresi kasabayı terk etmekte zorlanacaksınız. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Muhteşem kum plajı, kendine has doğası ve eşine az rastlanan Lav Kayalıkları’nı mutlaka görmelisiniz. Fotoğraf: Burcu Gürtürk / Hürriyet Seyahat Gezgini
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İğneada / Kırklareli Türkiye’nin Karadeniz’de Bulgaristan sınırına en yakın sahil kasabası. Sahilleri, su basar ormanları, tarihi ve kültürel dokusuyla ön plana çıkıyor.
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Tuzlu su gölleri ve kıyı kumullar bir arada bulunuyor. Biraz olsun huzur arıyorsanız burası tam size göre...
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Çakraz Plajı - Amasra Türkiye’nin en güzel sahil kasabalarından Amasra’nın en güzel plajı! Amasra’ya 14, Çakraz’a 1 km uzaklıkta.
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İnsanları hafta sonu tatil kaçamağı için kendine çeken plaj, altın sarısı kumsalı, etkileyici manzarası, denizinin temizliği ve civarda göz tırmalayacak hiçbir betonarme yapının olmamasıyla dikkat çekiyor.
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Şifne Koyu / İzmir Alaçatı ve Ilıca’ya 5-10 dakika mesafede bulunan sessizliğe ve huzura doyacağınız harika bir koy. Çeşme'de en korunaklı koylarından olan Şifne, yılın her mevsimi ılık bir havaya sahip. Bunda Gerence rüzgarının etkisi büyük olduğunu söyleyebiliriz.
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Şifne Koyu deniziyle olduğu kadar yakınında bulunan kaplıcalarıyla da ünlü... Özellikle günbatımında gökyüzünün değişen renklerini harika şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Güzel havası sakin suyuyla iş hayatının tüm stresini atacağınız mükemmel bir kaçamak.
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Demircili Koyu / İzmir Urla merkeze 24 kilometre mesafede kalan plajda şezlong, şemsiye, duş gibi olanaklar var fakat öyle büyük işletmeler yok. Daha çok bisikletçilerin, kampçıların ve karavancıların mesken tuttuğu bir yer. Sessizlik için oldukça ideal...
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Güvercinlik Kleopatra Koyu / İzmir Etrafı kayalıklarla ve özel sitelerle çevrili olduğu bakirliğini korumayı başarmış Güvercinlik Koyu; Alaçatı sörf merkezlerinin ilerisinde yer alıyor. Serin ve berrak suyu, eğlenceli kaya şekilleri ve doğal mağara oluşumlarıyla Alaçatı'nın en keyifli plajlarından bir tanesi. Her ne kadar plajın büyük bölümünü site sakinleri kullansa da burası Alaçatı'nın kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için ideal.