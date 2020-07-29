Deniz keyfi yapılacak en güzel 15 kasaba... Çoğunu ilk kez duyacaksınız

Ege’nin en eski limanı: URLA / İZMİR

Yaşama tutkuyla bağlananlar artık daha çok doğa daha çok temiz hava ve sade bir yaşam diyor. Urla’da en çok tercih edilen yerlerden biri, hatta birçok ünlü de burada... Her şeyden biraz uzaklaşıp kafa dinlemek istiyorsanız burası listenizin başında olması gereken yerlerden. Yaşam tutkunlarının son yıllarda en fazla yerleşim gösterdiği kasabalardan biri Urla. Ayrıca son yıllarda Türkiye’nin en uzun yaşayan insanlarının bulunduğu yer olma yolunda ilerliyor.