Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 12 Ağustos 2019 - 01:51,
Deniz keyfi yapılacak en güzel 10 plaj! Hepsi İstanbul'a yakın ve çok ucuz...
İstanbul'a en yakın plajlara gitmeye ne dersiniz? Üstelik çok sessiz sakin ve pek de cep yakmıyor...
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İstanbul'a en yakın plajlara gitmeye ne dersiniz? Üstelik çok sessiz sakin ve pek de cep yakmıyor...
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KİLİMLİ KOYU Kilimli Koyuna ulaşmak için öncelikle Ağva’ya gitmek gerekiyor. Üsküdar’dan kalkan 139A otobüsleri vasıtasıyla yaklaşık dört saatlik bir yolculuğun ardından Ağva’ya ulaşmak mümkün.
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Daha sonrasında 5 km’lik yolu yürüyebilir ya da taksiyle 35-40 TL karşılığında gidebilirsiniz. Bölgede ateş yakmak ve kamp yapmak yasak çünkü sahilin işletmesi kiraya verilmiş, kamp yaparsanız işletmeciler tarafından rahatsız edilmeniz olası. Yüzmeye elverişli sahilleriyle beklentiyi karşılayacak düzeyde.
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KADIRGA KOYU Ağva Kadırga Koyu merkeze 6-7 km. uzak olan keşfedilmemiş bir güzellik. Amfi tiyatroya benzer kaya oluşumlarına Büyükbucaklı Köyü'nden kuzeye doğru yapacağınız yaklaşık 1 km'lik keyifli bir trekkingle ulaşabilirsiniz. Bu kaya oluşumları günümüzde güneşlenme terası olarak da kullanılıyor. Kayaların tepeleri piknik yapmak için çok ideal.
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CENEVİZ KALESİ PLAJI Ankara ve İstanbul’un tam ortasında parlayan bir ilçe Akçakoca… Deniz, doğa, tarih ve kültürün bir arada bulunduğu Anadolu’nun cennet köşelerinden burası.
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Zaten coğrafi konumundan dolayı zengin bir bitkisel çeşitliliğe sahip. Geldiğinizde 40 km’lik kumsalda, tertemiz bir deniz ve tane tane kum bulacaksınız. Üstelik Ceneviz Kalesi Plajı mavi bayraklı bir plaj, çok kişi bilmediği içinde bakir kalmış.
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CEBECİ PLAJI / KEFKEN Cebeci, Kandıra ilçesine bağlı bir tatil köyü. Karşısına Kefken Ada’sını almış muhteşem bir manzaraya sahip Mavi Bayraklı bir sahil. Deniz suyu oldukça temiz, kumsal ise incecik bir kuma sahip. Yemek çeşitliliği bakımından İstanbul’daki lokanta ve restoranlarla aynı lezzeti sunuyor. Tek fark balıkların çok taze, sebzelerin ise Kandıra köy bahçelerinden günlük elde edilmesi.
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ÇATALCA İstanbul’un Çatalca ilçesi, günübirlik deniz tatili yapmak isteyenler için oldukça mantıklı bir alternatif. Özellikle Çilingoz, deniz ve ormanın bir arada bulunduğu büyüleyici bir doğaya sahip bir güzellik…Burada çadır kurup, kamp da yapabiliyorsunuz. Ailecek güzel vakit geçirmek için mutlaka listenize eklemelisiniz.
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AKÇAKESE KÖYÜ Akçakese köyü, İstanbul’a 70 km uzaklıkta yer alıyor. Kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Sakin bir gün geçirmek isteyenlerin günü birlik ya da konaklamalı şekilde faydalandıkları saklı bir cennet. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Temiz havası, yeşil bitki örtüsü gibi özelliklere sahip olan Akçakese, hem İstanbulluların, hem de şehir dışından gelenlerin rahat bir nefes almak için uğradıkları şirin bir bölge… Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Nasıl Gidilir? Şile’yi geçtikten sonra yola devam edin ve yol geliş-gidiş tek yola düşüyor. Yolunuzun üstünde Kabakoz'u geçeceksiniz. En son Kandıra tabelasından sola ayrılmalısınız. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Bir sonraki köy Akçakese. Navigasyon doğru olarak sizi sahile kadar götürecektir. Sahil kısmına arabayla geçiş yasak. Arabalarınızı dışarıda bırakıyorsunuz ve biraz yürüyorsunuz. Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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Bölgede bir restoran da bulunuyor. Sezon Sahil girişinde Yeşim Camping yer alıyor isterseniz burada konaklayabilirsiniz. Tesiste çok güzel ahşap bungalovlar var.
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Toplu taşımayla ulaşım? Üsküdar 139A, Şişli/Mecidiyeköy Otobüs - 252 ve 139A, Sabiha Gökçen Havaalanı, Pendik E-3 ve 139A, Kadıköy Metro M4 Metro - M4-Otobüs ve 139A, Taksim Otobüs 66- otobüs - 522ST ve otobüs - 139A yollarını izleyerek Akçakese Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Köyden sahile yürümek için biraz yolunuz var. Tahmini 20 dakikada sahilde olursunuz.Fotoğraf: Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat Gezgini
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BURGAZADA Adalar her zaman ilgi çekicidir, Burgazada diğer üç adaya kıyasla daha sessiz bir ada. Çünkü Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada’nın aksine Kalpazankaya dışında bir çekiciliği yok, bu sebeple daha tenha.
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At arabalarının sayısı da oldukça az olduğundan yürüyüş keyfi daha kolay. Şehir gürültüsü, kalabalık, kirli hava ve trafikten uzak…Burgazada'nın yeşili ve Marmara'nın mavisinin birbirine karıştığından bu güzel ortamda denize girmek tüm yorgunluğunuzu unutturacak.