Deneyimli pilotları bile zorluyor: Dünyanın en yüksek havalimanı! İnsanlar uçağa binmeden önce oksijen almak zorunda...

Daocheng Yading Havaalanı’nın rakımı, İngiltere’nin en yüksek noktası olan Ben Nevis’ten üç kat daha yüksek. Bu, havaalanının çevresindeki doğal güzelliklerin yanı sıra yolcular için zorlu bir deneyim sunuyor.



Havaalanında sadece tek bir pist bulunuyor ve bu pist, 4 bin 200 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip. Bu durum, özellikle değişken hava koşullarında dikkatli bir planlama gerektiriyor.