Deneyimli pilotları bile zorluyor: Dünyanın en yüksek havalimanı! İnsanlar uçağa binmeden önce oksijen almak zorunda...
Çin'in Sichuan eyaletinde bulunan Daocheng Yading Havaalanı, deniz seviyesinden 4 bin 411 metre (14.472 ft) yükseklikle, dünya genelinde en yüksek havalimanı olma özelliği taşıyor. Bu benzersiz konum, hem yerel hem de uluslararası uçuşlar için dikkat çekici bir merkez haline gelmiş durumda… Ayrıca yüksek irtifa, bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. İşte Daocheng Yading Havaalanı ile ilgili ilginç bilgiler…
Havalimanları, modern ulaşımın vazgeçilmez parçalarından biri. Ancak bazıları, sadece ulaşım kolaylığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda eşsiz coğrafi konumları ve yüksek irtifalarıyla da dikkat çekiyor.
Daocheng Yading Havaalanı’nın rakımı, İngiltere’nin en yüksek noktası olan Ben Nevis’ten üç kat daha yüksek. Bu, havaalanının çevresindeki doğal güzelliklerin yanı sıra yolcular için zorlu bir deneyim sunuyor.
Havaalanında sadece tek bir pist bulunuyor ve bu pist, 4 bin 200 metre uzunluğa ve 45 metre genişliğe sahip. Bu durum, özellikle değişken hava koşullarında dikkatli bir planlama gerektiriyor.
2013 yılında faaliyete geçen Daocheng Yading Havaalanı, bölgedeki ulaşım dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirdi. Havaalanının açılmasıyla birlikte, Daocheng’den Chengdu’ya uçuş süresi yalnızca bir saate düştü.
Daha önce bu yolculuk, karayolu ile 11 saat veya iki gün sürüyordu. Bu durum, yerel halk için büyük bir kolaylık sağlayarak, seyahat alışkanlıklarını değiştirdi.
YÜKSEK İRTİFA, BAZI SAĞLIK RİSKLERİNİ DE BERABERİNDE GETİRİYOR
Ancak yüksek irtifa, yolcular için bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Bu nedenle, havaalanına ulaşmadan önce yolculara hazırlık yapmaları öneriliyor.
Bu durum, sosyal medya platformlarında viral hale gelen bir videoda da görüldü; bir TikToker (kullanıcı adı: @aligoodguy), oksijen maskesi takarak terminalde beklemesi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Bu durum, yüksek irtifada yolcuların karşılaşabileceği potansiyel tehlikeleri gözler önüne seriyor.
DENEYİMLİ PİLOTLARI BİLE ZORLUYOR
Tibet Platosu’ndaki konumu nedeniyle Daocheng Yading Havaalanı, deneyimli pilotlar için bile zorlu bir uçuş deneyimi sunuyor. ‘Havanın inceliği’, öngörülemeyen hava koşullarına yol açıyor. Bu da uçakların kalkış ve inişlerini daha düşük hızlarda yapmalarını gerektiriyor.
YETERLİ ACİL İNİŞ PİSTİNİN OLMAMASI KORKUTUYOR
Tibet Platosu, dünyanın en tehlikeli uçuş rotalarından biri olarak da biliniyor. Yeterli acil iniş pistinin olmaması, motor arızaları veya kötü hava koşullarıyla karşılaşan uçakların iniş imkanını kısıtlıyor.
2022 yılında meydana gelen Tibet Havayolları'na ait 9833 sefer sayılı uçağın başarısız kalkışının ardından pistten çıkması, bu durumun bir örneği. Uçakta meydana gelen motor patlamaları sonucunda 36 kişi yaralanmıştı.
2018'DE YAŞANANLAR HERKESİ KORKUTTU
Ayrıca, Mayıs 2018'de Sichuan Airlines Flight 8633, uçuşun başlamasından yaklaşık 40 dakika sonra kokpit ön camının patlaması nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Şans eseri, 119 yolcunun hepsi hayatta kalmış, yalnızca iki kişi yaralanmıştı.
Fotoğraflar: Alamy