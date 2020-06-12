Define avcıları talan etmişti! Türkiye'nin zamana yenilen hayalet köyü...

Bir de Noel Baba’nın (St. Nicholas) evinin de bu bölgede olduğu söyleniyor. Peki 5 bin yıllık tarihinin haricinde Kayaköy’ü bu kadar özel, bu kadar farklı yapan nedir? Kayaköy’e her sene tekrar tekrar gelen insanlar bu köyde ne buluyor? Bu sorunun cevabı çok basit: köyün DNA’sında olan bazı değerlerin hâlâ yaşıyor, yaşatılıyor olması. Sevgi, saygı, huzur, doğa, sanat, aktivite, eğlence, müzik ve birliktelik... Makus tarihine rağmen hâlâ bozulmamış, hâlâ direnen ender yerlerden biri Kayaköy… Rumlar tarafından Antik Likya Uygarlığına ait Karmylassos kentinin kalıntılarının üzerine 'Levissi' adıyla inşa edilmiş burası. 1922 yılına kadar burada 25 bin kişinin yaşadığı söyleniyor.