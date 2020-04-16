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Damak çatlatan lezzetlerinle elbet kavuşacağız Gaziantep
Dünya bir ev olsaydı mutfağı gerçekten de Gaziantep olurdu diyebiliriz. Ünü ülke sınırlarını aşan Gaziantep mutfağı, UNESCO’nun gastronomi alanında çoktan “Yaratıcı Şehirler Ağı”na girdi bile. İpek Yolu üzerinde yer almış ve sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Gaziantep’in zengin kültürü, mutfağı ve yemeklerini de etkilemiş. İçinde bulunduğumuz karamsar bulutlar elbet dağılacak, güzel ve keyifli günlere yakında hep birlikte kavuşacağız. Bir gün belki de ilk fırsatta Gaziantep’e yola çıkıp, bir lezzet yolculuğunda bulacağız kendimizi… İşte sabahın erken saatlerinden başlayıp günün son saatlerine kadar deneyimleyebileceğiniz ve yerken bir sonraki öğününüzü düşüneceğiniz Gaziantep’in ağzı sulandıran lezzetlerini derledik. Salgın sonrası dönemde mutlaka rotanıza buraya çevirin...
Koronavirüs gündemi nedeniyle, sağlığımızı ve çevremizdekilerin sağlığını korumak adına hemen hepimizin evlere kapandığı bu dönemde, günlük hayatta yaptığımız ve sıradan olarak gördüğümüz pek çok şeye özlem duyar olduk. Birbirimize özgürce sarılabilmeyi, sahile gidip saatlerce yürüyebilmeyi, deniz kenarında bir çay içebilmeyi hayal ediyoruz. Bazen burnumuza bir simit kokusu geliyor, bazense leziz bir kebaba özlem duyduğumuzu hissediyoruz. Biz de sizin için salgın sonrası dönemde mutlaka uğramanız gereken Gaziantep mutfağının lezzetlerini listeledik... Güzel bir Gaziantep gezisi sonrası bu damat çatlatan lezzetleri mutlaka tadın. İşte detaylar...
Beyran
Yerli halkın sabah 05:00 sularında güne başladığı beyran çorbası, Gaziantep’in en ünlü yemeklerinden biri. İç yağı, kuzu eti ve pirinçten yapılan bu çorbayı, bol sarımsaklı ve acılı da yiyebilirsiniz. Beyran çorbasını yapan pek çok yer sabah 10:00 – 12:00’ye kadar hala tıklım tıklım dolu olur. Eğer geleneksel bir Gaziantep usulü kahvaltı ile güne başlamak isterseniz size önerimiz Bakırcılar Çarşısı yanındaki Metanet Restaurant’a gitmeniz.
Katmer
Klasik bir Antep kahvaltısı beyran ile başlar ve katmer ile devam eder. Evet, bu iki lezzeti arka arkaya yeme fikri çok alışılmış olmasa da Gaziantep’e kadar gitmişken bu deneyimi yaşamanız lazım. İncecik yufkanın arasına ince çekim Antep fıstığı, taze kaymak ve toz şeker koyularak odun fırınında pişirilen katmeri, yanınızdaki birkaç arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Çoğu katmercide size katmer yanında bir bardak ılık süt veya çay servis edilmesinin sebebi ise kolay sindirim sağlaması. Bizim önerimiz ise bu alanda işinin ehli olan Katmerci Zekeriya Usta.
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