Dağlık Frigya bisikletle gezilebilecek

Projenin, Kütahya'nın ekonomik ve turizm potansiyeline artı değer getireceğini ve katkı sağlayacağını vurgulayan Çelik, "Fizibilite ve bu anlamdaki çalışmalar bunu destekler nitelikte. Yapılan çalışmalarla Kütahya'ya yerli ve yabancı turistlerin sayısını artırma gayretindeyiz." diye konuştu.Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının büyük destek sağladığı projenin hayata geçirilmesinin ardından Frig Vadisi'nin bir cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.