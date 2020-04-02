Corona virüsün uğramadığı ülke! ‘Corona’ kelimesi ve maske takmak yasaklandı
Dünyada corona virüsü vakaların görüldüğü ülkeler bu salgınla mücadele ederken, henüz vaka görülmeyen ülkelerde de ilginç tedbirler alınıyor. Özellikle bir ülkede ‘Corona’ kelimesi ve maske takmak yasaklandı. İşte salgın öncesi turist akınına uğrayan yerlerin aldığı ilginç tedbirler…
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Orta Asya’nın en güzel ülkelerinden biri olan Türkmenistan da bunlardan biri… Rus medyasının haberine göre Türkmenistan’da devlet, basın ve yayın organlarının ‘corona virüsü’ kelimesini kullanmasını yasakladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler Doğu Avrupa ve Orta Asya Dairesi Başkanı Jeanne Cavelier yaptığı açıklamada; Türkmenistan yönetiminin, devlet basın-yayın organlarına ‘corona virüsü’ terimini kullanma yasağı getirdiğini söyledi.
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Bazı gazetecilere göre bunun nedeni, Türkmenistan yönetiminin ülkedeki salgın konusundaki gerçekleri saklamaya çalışması. Öte yandan ülkedeki vatandaşlar için de “corona” kelimesi ve maske takmak yasaklandı.
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Bunları yapanların ise gözaltına alındığı belirtiliyor. Diğer taraftan, Türkmenistan Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara dağıttığı sağlık broşürlerinin önceki halinde corona virüsü ile ilgili bilgilerin olmasına karşılık, yeni dağıtılan broşürlerde corona virüsü ile ilgili bütün ifadelerin çıkartıldığı görülüyor.
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Şu ana dek Türkmenistan’da bir corona virüsü vakasına rastlanmamıştı. Türkmenistan Cumhurbaşkanı ise geçtiğimiz günlerde virüse karşı koruyucu olarak “harmala” adı verilen geleneksel bir bitkiyi önermişti Türkmenistan, 2019 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde son sırada yer alıyor. Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Türkmenistan’da yerel medyanın kontrolünün hükümetin elinde olduğu biliniyor.
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Türkmenistan dışında dünyada virüsten önce turist akınına uğrayan bazı ülkeler de sıra dışı karantina önlemleri aldı. İşte BBC’de yer alan o önlemlerden bazıları…
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1- Panama 1000’den fazla corona virüsü vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesi Panama, cinsiyete dayalı birtakım önlemler almaya karar verdi. Kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabilecekler. Pazar günleri ise kimse dışarı çıkamayacak.
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2- Kolombiya Kolombiya’nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor.Örnek vermek gerekirse Barrancabermeja kasabasında yaşayan kişilerden kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor. Bolivya’da da benzer bir uygulama var.
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3- Sırbistan Sırbistan hükümeti köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20.00 ve 21.00 arasına kısıtlamıştı. Ancak köpek sahiplerinin bu durumu protesto etmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı. Bir veteriner akşam yürüyüşlerini kaldırmanın halihazırda boşaltım sistemiyle ilgili sorunları olan köpeklerin yaşadıkları evlerdeki hijyen sorununun şiddetlenmesine yol açabileceğini söylemişti.
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4- Belarus Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde sosyal mesafe önlemleri almayan liderlerdendi. Sosyal mesafe önlemlerini ‘virüsün etrafta uçuştuğunu görmediği için’ almayı düşünmediğini açıklamıştı. Lukaşenko, bir buz hokeyi maçında seyircilerin olmasını ortamın soğuk olması dolayısıyla virüsün yaşayamayacağını söyleyerek de savunmuştu. Belaruslu lider aynı zamanda votka içmenin ve saunaya gitmenin virüsten koruyacağını da söylemişti. Yalnız ülkede salgından dolayı bir kişi hayatını kaybetti. Bu durumdan sonra ülkede yeni tedbirlerin alınabileceği şu an gündemde…
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5- İsveç İsveç, 4 binden fazla vakaya sahip olmasına rağmen diğer ülkelere rağmen daha rahat bir tavır takınan ülkelerden. Hükümet vatandaşlarının mantıklı davranacağına güveniyor ve karantina ilan etmeden vatandaşlarının doğru davranışları göstermesini bekliyor. 50’den fazla kişinin bir araya geleceği toplanmalar yasaklandı.
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6- Avusturya Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı insanların hasta birine bakmadıkları sürece maske takmasına gerek olmadığını söylese de Avusturya süpermarketlerde maske takmayı zorunlu kıldı. Vatandaşlara milyonlarca maske temin edildi. Daha önce Çekya, Slovakya ve Bosna Hersek de maske takmayı zorunlu kılmıştı.