Corona virüsün uğramadığı ülke! ‘Corona’ kelimesi ve maske takmak yasaklandı

4- Belarus

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde sosyal mesafe önlemleri almayan liderlerdendi. Sosyal mesafe önlemlerini ‘virüsün etrafta uçuştuğunu görmediği için’ almayı düşünmediğini açıklamıştı. Lukaşenko, bir buz hokeyi maçında seyircilerin olmasını ortamın soğuk olması dolayısıyla virüsün yaşayamayacağını söyleyerek de savunmuştu. Belaruslu lider aynı zamanda votka içmenin ve saunaya gitmenin virüsten koruyacağını da söylemişti. Yalnız ülkede salgından dolayı bir kişi hayatını kaybetti. Bu durumdan sonra ülkede yeni tedbirlerin alınabileceği şu an gündemde…