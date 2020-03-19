Corona virüs öncesi ve sonrası

Geçtiğimiz yıllarda pek çok insanın ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar, toplantı merkezleri ile toplu taşıma araçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı. Bu mekanlara gelenlerin de maske ile önlem aldıkları gözlendi. Çin'in Pekin kentindeki metro istasyonları da bunlardan bir tanesi.
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1
İspanya'nın Barselona kentindeki Sagrada Familia Bazilikası.
2
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı.
3
Hindistan'daki Taç Mahal.
4
Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi.
5
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan.
6
Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı.
7
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Monastiraki Meydanı.
8
Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Gyeongbokgung Sarayı.
9
Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Köprüsü.
10
Çin'in Pekin kentindeki metro istasyonları.
11
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki The Grand Central terminali.
12
İtalya'nın başkenti Roma'daki Fontana Di Trevi (Aşk Çeşmesi)
13
İtalya'nın başkenti Roma'daki Kolezyum.
14
İspanya'nın Madrid kentindeki Plaza Mayor Meydanı.
15
İspanya'nın Madrid kenti.
16
İspanya'nın Barselona kentindeki Nou Camp Stadyumu.