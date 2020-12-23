Çok az kişi tarafından biliniyor... Kalabalıklar akın etmeden gitmeniz gereken yerler

Gökçeada Gökçeada bu listedeki belki de en çok bilinen yer. Yazları yerli ve yabancı çok fazla ziyaretçi çeken bu güzel adayı bir de kışın ziyaret etmelisiniz. Tüm o gürültü ve karmaşa ortadan kalkınca ada sokakları bir başka güzelliğe bürünüyor.