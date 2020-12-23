Çok az kişi tarafından biliniyor... Kalabalıklar akın etmeden gitmeniz gereken yerler
Türkiye doğal olsun tarihi olsun pek çok güzelliğin bir arada olduğu harika bir ülke. Sürekli seyahat edenlerin bile hala keşfedemediği o kadar çok yer var ki, her biri görülmeye değer. Biz de daha az bilinen rotaları sizler için derledik. Bu harika yerleri kalabalıklar tarafından keşfedilmeden mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Türkiye'de az bilinen ve mutlaka keşfedilmesi gereken harika seyahat rotaları...
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Çarpanak Adası
Van Gölü üzerinde bulunan Çarpanak Adası’nda doğal yaşam hala hüküm sürüyor. El değmemiş bir doğaya sahip olan adaya teknelerle ulaşım sağlanıyor. Göl üzerinde çok fazla ziyaret çeken diğer adalara istinaden daha az bilinen Çarpanak Adası, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Adada doğal güzelliklerin yanı sıra bir de tarihi manastır yer alıyor.
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Kapıdağ Yarımadası
Çoğu kişinin bilmediği doğa harikası bir yer Kapıdağ. Balıkesir’in Erdek ilçesinde bulunan Kapıdağ’da çok eski çağlardan beri yerleşim vardır. Gezginlerin yeni rotası olacak Kapıdağ’da tarihi mekanların yanı sıra çok fazla kişi tarafından bilinmeyen koylar da keşfedebilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek isteyenler için harika bir tercih olacaktır. Erdek üzerinden arabayla giderken, camdan dışarı bakmayı ihmal etmeyin. Çünkü harika manzaralar sizi bekliyor olacak.
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Birgi
İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyü, gezip görülmesi gereken yerler listenizde başı çekmelidir. Köyün sokaklarında dolaşırken, hala orijinal kalmayı başarmış evlerin mimarisine hayran kalacaksınız. Türkiye’de yoğun ziyaretçi çeken köylerin aksine daha sakin olan Birgi, ziyaretçilerini büyülüyor.
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Köyde sizi hayran bırakan evlerde hala yaşam var. Hatta köye giden ziyaretçileri yerli halk oldukça güler yüzlü karşılıyor. Yaz aylarında biraz daha kalabalık olsa da gitmek için en iyi zamanlar kesinlikle kış aylarıdır. Köy o kadar güzel ki, çok yakın zamanda yaz kış demeden seyahat severlerin akınına uğrayacak.
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Doğanbey Köyü
Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan Doğanbey Köyü, henüz ziyaretçi akınına uğramamış harika yerlerden biri. Yaşayan köyün sokaklarında gezerken kendinizi kaybedeceksiniz. Tam anlamıyla doğanın kucak açtığı bu köy, huzur arayanların adresi olacak. Köyde bulunan ve asla doğal görüntüyü bozmayan taş evler, taş sokaklar her gelenin en çok dikkatini çeken şey aslında. Peki Doğanbey Köyü’nde ne yapılır? Cevap çok basit, gürültüden uzak doğa yürüyüşleri yapacağınız, kitabınızı okuyacağınız, bol bol fotoğraf çekeceğiniz harika bir yer.
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Mada Adası
Doğal güzellikleriyle mest eden bir başka güzellik olan Mada Adası, Isparta’da bulunuyor. Türkiye’de yerleşim yeri bulunan tek göl adası olmaz özelliğini taşıyan bu ada, her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Yalnızca kayıklarla ulaşılan adada çok az kişi yaşıyor. Pandemi döneminde izole ada olarak bilinen Mada’ya kalabalıklar uğramadan mutlaka ziyaret edin.
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Gökçeada
Gökçeada bu listedeki belki de en çok bilinen yer. Yazları yerli ve yabancı çok fazla ziyaretçi çeken bu güzel adayı bir de kışın ziyaret etmelisiniz. Tüm o gürültü ve karmaşa ortadan kalkınca ada sokakları bir başka güzelliğe bürünüyor.
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Neredeyse sadece yerel halkın adada kaldığı kış ayları, belki de adanın en güzel zamanlarına şahitlik ediyor. Siz de huzur arayanlardansanız kış aylarında Gökçeada’yı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Doğada uzun ve harika yürüyüşler gerçekleştirebilir, yeşil ve mavinin tadını çıkarabilirsiniz.
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Kayaköy
Son zamanlarda filmlerde ve kliplerde görüp hayranlıkla izlediğimiz Kayaköy, Fethiye’de bulunuyor. Adını sık sık ‘terkedilmiş köy’ olarak da duyduğumuz bu harika yer henüz çok fazla kişi tarafından keşfedilmedi. Türkiye’deki ilginç rotalardan biri olan Kayaköy, asırlar önce terkedilmiş.
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Ziyaret etmek için yaz aylarını beklemek yerine ilk fırsatta bu köyü ziyaret etmelisiniz. Mübadele döneminde yerleşik Rumlar yerine Türkler köye getirilse de zamanla onlar da köyden göç etmiştir. Şimdilerde ise köyde sessizlik hakimdir. Henüz yoğun kalabalıklar ağırlamadan ilk keşfedenlerin arasında olun ve bu harika yeri mutlaka ziyaret edin.
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Kıyıköy
Kırklareli ilçe sınırlarında bulunan Kıyıköy, İstanbul’a yakınlığı sayesinde de hafta sonu kaçamakları için tercih ediliyor. Bu şirin balıkçı kasabası sadece yaz aylarında değil, kış aylarında da sessizliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor. Hem mavi hem de yeşili bir arada göreceğiniz Kıyıköy, gürültüden uzak harika bir tatil imkanı sunuyor.
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Kıyıköy’ün tarihi yapılarını keşfe çıkabilir, daha sonra da doğasının tadını çıkarabilirsiniz. Kamp tutkunları için de harika kamp alanlarının olduğunu söyleyebiliriz. Oraya kadar gidip, lezzetli balıklarından da yemeden kesinlikle dönmemelisiniz.
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Yenice Ormanları
‘Hafta sonu nereye gitsek’ diye düşündüğünüz zamanlarda aklınızda belirmesi gereken yerlerden biri olan Yenice Ormanları, Karabük il sınırlarında bulunuyor. Binlerce ağacın arasında bol oksijenli yürüyüşler yapabilir, bisiklet turu yapabilir hatta kamp bile yapabilirsiniz. Teknolojiden uzak harika bir tatil geçirmenize imkan sağlayacak Yenice Ormanları’nı seyahat listenize mutlaka ekleyin.
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Fotoğraf tutkunlarının çok sık ziyaret ettiği Yenice Ormanları, her mevsim karpostal tadında görüntüler sunuyor.
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Vanadokya
Kapadokya’yı daha önce ziyaret etmiş ama tekrar ziyaret etmek isterseniz size harika bir önerimiz var. Çok fazla kişi tarafından keşfedilmemiş olan Van’ın Yavuzlar Köyü, son zamanlarda Vanadokya adıyla biliniyor. Yaklaşık 20 kilometrelik bir alana yayılan Vanadokya’nın peri bacalarının yanı sıra pek çok mağara ve oyma ev de köyde bulunuyor. Kapadokya’yı yoğunluktan dolayı tercih etmeyenlerin uğrak noktası haline gelebilecek bu köy, yakın zamanda adını daha fazla duyuracak.