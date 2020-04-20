Çocuklar için en güzel online müzeler! Göbeklitepe ve pek çok sanal müze erişimde...

Chichen Itza, Yucatan Yarımadası / Meksika Meksika’nın Yucatan Yarımadası’nda bulunan Maya antik kenti Chichen Itza’da pek çok ilginç ve mimari olarak muhteşem yapı bulunmaktadır. Bir diğer adı Kukulcan Tapınağı olan El Castillo, antik kentin merkezinde, dört tarafından yükselen 365 merdivene sahip. Senede iki kere ekinoksta, kuzey kısmındaki basamakların yanlarında bulunan yılanbaşı anıtlarının şekil değiştirdiği ve kuzeye vuran güneş ışıklarının, bir yılan şeklinin gölgesini ortaya çıkardığı söylenmektedir. Maya kalıntılarını görmek, rahibe manastırı, piramit ve Savaşçıların Tapınağı gibi muhteşem noktaları sanal tur ile keşfedebilirsiniz. 360 derecelik kekim turu: .airpano.com/360photo/Chichen-Itza-Mexico/