İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Duygu Akalın
Haber Giriş: 28 Eylül 2020 - 12:18 |
Çılgın gezginin yaptıkları şaşırttı! Tayland'da kendini ateşlerin içine attı, Barselona'da ise...
Duygu Akalın ODTÜ inşaat mühendisliği mezunu. Bir süre mesleğini yapsa da şimdilerde hayatında sadece dans ve seyahat var. Bütçesini dans antrenörlüğü ve Tekirdağ’da ufak bir arazide lavanta yetiştiriciliği yaparak oluşturuyor. Yarışmalar ve festivaller için yola çıkıyor. İlgi alanı Latin dansları…
Bugüne kadar 3 kıtada 20 den fazla ülke ve en az 85 şehir gezdi. Akalın ile dans tutkusunu ve seyahat maceralarını konuştuk.
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Dansa meraklı kadınların yola çıktığı yer, genellikle çocukken gidilen bale okulları oluyor. Sizin dans maceranız da böyle mi başladı? - Evet, altı yaşında baleye başladım ve altı yıl devam ettim. Lisede Latin danslarıyla tanıştım. Profesyonel dansçılığa ilk adımım 2008’de ODTÜ’yü kazanmamla oldu. ‘ODTÜ Eşli Danslar Topluluğu’ oldukça köklü bir grup.
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Lisedeyken iki saatlik yıl sonu gösterisini en arka sıradan izlememe rağmen çok etkilenip “Benim bu sahnede olmam lazım” demiştim. Gösterinin adı ‘Dünya Dans’tı. Ülkelerin dansları tanıtılıyordu. Belki de bu kadar etkilenmemin sebebi dans ve seyahati bir araya getiriyor oluşuydu.
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Bugün bu ikisi seyahatlerinizin teması haline geldi. İlk hangi ülkeye seyahat ettiniz? - Hollanda. 2011’de dans yarışmasına katılmak için arkadaşlarımla düştük yola. Yarışma Tilburg adlı çok küçük ve güzel bir şehirdeydi. Yarışma gününü tamamen dansa, diğer günleri seyahate ayırmıştık.
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De Pont Müzesi ve Fairy Tale Forest (Peri masalı ormanı) görülmesi gereken yerlerinden... Tilburg seyahati benim için hiç bitmeyecek bir serinin başlangıç noktası oldu.
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Sonrasında hangi yarışmalara katıldınız? - Çok fazla var. Örneğin, Slovenya’da üniversiteler arası Avrupa Şampiyonası’nda partnerimle ülkemizi temsil ettik. Bulgaristan’da kalabalık bir grup olarak ‘Burgas Open’ adlı yarışmaya katıldım.
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Yaz sezonuna denk geldiği için hem tatil hem dans bir arada güzel bir etkinlik olmuştu. Türkiye’nin doğusuna ilk geçişim Gürcistan’daki ‘Batumi Open’ adlı yarışmayla oldu. 1 TL verip, nüfus cüzdanımı göstererek sınırdan geçtiğim anı unutamıyorum. Yarı finale çıkmıştık. Tabii bu aktivitelerde sadece dans yok, ülkeleri bir gezgin gibi de geziyorum.
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Profesyonel olmayan ama dansa tutkulu gezginlerin katılabileceği dans festivalleri var mı? - Tabii... Hırvatistan’da her yıl katıldığım, Sibenik’te düzenlenen Salsa Beach Splash çok eğlenceli mesela. Öğlen saatlerinde sahilde salsa ve bachata şarkıları çalmaya başlıyor.
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Akşama kadar bütün gününüzü denizde ya da dans ederek geçiriyorsunuz. İspanya’daki Benidorm Salsa Congress de harika. Altı gün sürüyor. 2016’da katılmıştım.
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Öncesinde güzel bir Barselona, Valencia turu yapıp geziyi Benidorm’da dans ederek noktalamak çok keyifliydi. 2016’da katıldığım Prag Salsa Maratonu’nu da herkese öneririm. Her yıl mayısta düzenleniyor ve dört-beş gün sürüyor.
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Avrupa dışında çok fazla bilinmeyen festival ya da etkinliklere katıldınız mı? - Tayland’da kendimi ateşe attım diyebilirim. Adaların çoğunda akşamları sahilde ateş şovları oluyor. Ateşi, kollarınız ve bacaklarınız arasından hatta başınızın etrafından geçirmeniz gerekiyor. Adrenalini bol bir aktivite! İzleyenlerin bakışları sizi daha çok ürkütüyor.
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Bu kadarı bana yetmedi, ertesi gün bir ekibi sahilde çalışırlarken yakaladım ve bana da öğretmelerini rica ettim. Birkaç saat birlikte çalıştık.
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İşin en temel noktalarını gösterdiler. Aynı akşam bir mekândaki gösteride, elimde ateş çevirip bir yandan da dans ettim.
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Blog ve sosyal medya hesaplarınızı incelediğimde yurtdışında dans organizasyonları düzenlediğinizi gördüm. İnsanlar bu etkinliklere nasıl katılıyorlar, neler yapılıyor? - Kendi düzenlediğim organizasyonlar iki şekilde oluyor. İlki gideceğim yerdeki dans okulları veya hocalarıyla iletişime geçip, birlikte misafir hoca olacağım dersler planlamak.
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Bu dersler dans etmeyi bilenler için olabildiği gibi yeni başlayanlar için düzenlenen tanıtım dersleri oluyor. Genelde ücretsiz. Böylelikle insanlar hiç masraf yapmadan o dansı sevip sevmeyeceğini görüp, denemiş oluyor.
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Diğeriyse sosyal platformlar (Viator, Couchsurfing) üzerinden etkinlik oluşturmak. Örneğin ‘bir saatte cha cha öğreniyoruz’ gibi halka açık workshop düzenliyorum.
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En son nereye gittiniz, neler yaptınız? - Flamenko için Barselona’ya gittim. Alanım içindeki danslardan biri pasodoble (İspanyol boğa güreşine dayanan dans türü) olduğu için zorlanmadım ve çok keyif aldım.
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Devamında profesyonel flamenko gösterisini İspanyol yemekleri eşliğinde izledim.
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Flamenko çok güçlü ve karakteristik bir dans. Hem biraz öğrendiğim hem de güzel bir gösteri izlediğim için çok mutluyum.
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Sıradaki rotanız neresi? Hindistan’a gitmek hayalim... Hint danslarını şimdiye kadar hiç denemedim.
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Duygu Akalın seyahatleriyle ilgili fotoğraflarını ‘@vovidi.travel’ Instagram adresinden paylaşıyor.