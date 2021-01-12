Çıldır Gölü dört mevsim rengarenk

Çıldır gölü kükrediğinde güzel de bir ses ortaya çıkar. Onu dinleyenler akşam saatlerinde bu güzelliğin içinde bir de uğultu niteliğinde nostalji bir sesi dinlerler. Bu bunları burada görüp tanık olduk ve misafirlerimizin de buna tanık olmasını istiyoruz.’’ Dedi.