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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12 Ocak 2021 - 10:50 | 

Çıldır Gölü dört mevsim rengarenk

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

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Çıldır Gölü güzelliğini sergilemeye devam ediyor. Karşısında bulunan karla kaplı Kısır dağı, altında 'Türkiye'nin en büyük buz pisti' Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

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Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı tamamen buzla kaplı.

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Doyumsuz manzaraların oluştuğu Çıldır gölü son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Ziyaretçiler cam gibi olan buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

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Çıldır gölünün maskotu haline gelen Mırmır ile Mira da Göl üzerinde ziyaretçilerle gezinmenin keyfini sürüyor.

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Çıldır Gölü kenarında işletmesi bulunan “Atalay’ın Yeri” balık lokantasının sahibi Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü’nün bir özelliğinin de ‘Çıldıran ve Kükreyen Göl’ olarak ortaya çıktığını söyleyerek, ’’Çıldır Gölü’nün bir özelliği de kükreyen göl olması.

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Çıldır gölü kükrediğinde güzel de bir ses ortaya çıkar. Onu dinleyenler akşam saatlerinde bu güzelliğin içinde bir de uğultu niteliğinde nostalji bir sesi dinlerler. Bu bunları burada görüp tanık olduk ve misafirlerimizin de buna tanık olmasını istiyoruz.’’ Dedi.

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