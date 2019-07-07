Melis Yılmaz | Fotoğraflar: Mekânların web siteleri
Haber Giriş: 07 Temmuz 2019 - 08:15,
Çeşme’nin en popüler 10 beach club’ı
İzmir’in turizmde başı çeken ilçesi Çeşme, Türkiye’yi ilk beach club’la tanıştıran yer aynı zamanda. Fly-Inn Beach, 1994 yılında Aya Yorgi Koyu’nda açıldı. Aradan geçen zamanda yüze yakın benzeri açıldı Çeşme’de. Dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı mönülerden sabahın ilk ışıklarına kadar süren partilere, beach club’lar misafirlerine birçok alternatif sunuyor. İşte bu yazın en popülerleri...
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Dünyaca ünlü şeflerin hazırladığı mönülerden sabahın ilk ışıklarına kadar süren partilere, beach club’lar misafirlerine birçok alternatif sunuyor. İşte bu yazın en popülerleri...
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JÜRİ Savaş Özbey / Hürriyet gazetesi yazarı Jülide Ateş / Sunucu, haberci Onur Baştürk / Hürriyet gazetesi kent yazarı Deniz Akkaya / Model Esin Övet / Habertürk gazetesi yazarı
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Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı Cihan Şensözlü / Hürriyet Kelebek köşe yazarı Bahar Akıncı / Hürriyet Seyahat gezgini Kahraman Durak / DHA İzmir muhabiri İpek Durkal / Gazeteci
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10- Etnik bir ambiyans: Rise Alaçatı Alaçatı Port bölgesinde bu sezon açıldı. Dekorasyonunda antik Maya şehri Tulum’dan esinlenilmiş, sanat eserleri, heykeller kullanılmış. Öğleden sonra etnik partilere ev sahipliği yapıyor.
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Yaz boyu dünyaca ünlü DJ’ler kabinde olacak. İtalyan şef Enzo’nun hazırladığı mönüsünde dünya mutfağından lezzetler var. Balkabaklı pizzasını, calzone hotdog’unu ve enginar pateli isli kalamarını mutlaka denemelisiniz. Giriş ücreti: 100 TL.
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9- Hem havuz, hem deniz: Paradiso Beach Delikli Koy mevkiinde bulunan plaj, helikopter pisti, geniş otoparkları ve beyaz killi kayaları ile görsel bir şölen sunuyor. Çeşme’nin en büyük beach club’larından biri. Gündüz partileri, DJ performansları ile her yaştan tatilciyi ağırlıyor.
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Yiyecek-içecek konusunda da iddialı. Bu yaz üçüncü sezonuna merhaba dedi. Turkuvaz rengi denizinin yanı sıra tuzlu su havuzuyla da fark yaratıyor. Elektronik müzik sevenler için düzenlenen partiler 17.00-03.00 saatleri arasında. Giriş ücreti: 75 TL.
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8- Klasikleşmiş adres: Sole & Mare Beach Club Aya Yorgi Koyu’nda 17 yıldır hizmet veren Sole Mare Beach Club, koyun en eski ikinci mekânı. Gündüz plaj, gece club olarak hizmet veriyor. 17.00’den sonra canlı müzik ile başlayan ‘happy hour’ partileri çok popüler.
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Kahraman Durak “Spor alanları, plaj voleybolu şampiyonası gibi resmi birçok spor etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Partilerinde ünlü isimleri sahnesinde buluşturuyor” diyor. Giriş ücreti: Hafta içi 80, hafta sonu: 125 TL. Alkolsüz içecek dahil. 0-11 yaş ücretsiz.
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7- Su sporlarının merkezi: Fun Beach Altınkum bölgesinde hizmet veriyor. İki restoran, dört bar ve su sporları merkezi var içinde. Misafirlerine eğlence dolu bir günün garantisini veriyor. Mekânda özel etkinlikler ve konserler de düzenleniyor. Giriş ücreti: 90 TL. Fiyata alkolsüz bir içecek ve otopark ücreti dahil. 0-8 yaş arası misafirler ücretsiz.
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6- Aktivitesi bol: Fly-Inn Çeşme’nin en güzel koylarından Altınkum’un gözde beach club’ı. Tavla turnuvasından dev jenga’ya, rekabeti sevenler ile tatili daha eğlenceli hale getirmek isteyenleri çeşitli turnuva ve oyunlar bekliyor. 2 bin 500 kişilik kapasitesi var. Çok büyük olduğu için kimse kimseyi rahatsız etmeden deniz keyfi yapabiliyor. 17.00’den itibaren ‘happy hour’lar düzenleniyor. Giriş ücreti 90 TL.
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5- Yenilenen dekorasyon: Before Sunset Beach Ovacık mevkii, Azmak Koyu’nda. Dekorasyonu bu yıl yenilendi. Düzenlediği etkinliklerde dünyaca ünlü isimleri DJ kabininde ağırlıyor. Özellikle perşembe ve pazar günleri 19.00-23.00 saatleri arasında düzenlenen ‘sundown’ partileri büyük ilgi görüyor. Hafta sonları rezervasyon gerekiyor. Evcil hayvanınızla gidebilirsiniz. Giriş ücreti: 100 TL.
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4- Sakinlik arayanların tercihi: Alaçatı Isole Plage Alaçatı’da... Sükunet ve kaliteyi bir arada arayanların ilk adresi. Muhteşem Alaçatı denizi, kaliteli mönüsü, içerisinde yer alan Balıkçı Niyazi’nin lokantası burayı daha da özel yapıyor. Yüksek sesli müzikten uzak kalmak, rahat rahat kitap okuyarak güneşlenmek isteyenler için. Esin Övet “Adı gibi kendine has bir mekân burası” diyor. Giriş ücreti: 80 TL.
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3- Deniz, kum, canlı müzik: Spiaggia Grande Beach Alaçatı’da bulunuyor. Kumu, denizi, mönüsü ve bitmeyen eğlencesiyle bu yaz yine misafirlerine hizmet veriyor. Kabare geceleri, Ayta Sözeri, Defne Samyeli ve Yaşar gibi sanatçılarla Çeşme gecelerinin önemli bir parçası.
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Saffet Emre Tonguç “20 Temmuz Kenan Doğulu, 24 Ağustos Antonis Remos konserleriyle 2019 yazının en unutulmaz gecelerini yaşatacaklar” diyor. Giriş ücreti: 90 TL. Fiyata bir alkolsüz içecek dahil.
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2- Çeşme’nin en yenisi: Esnaf on The Beach Altınkum mevkiinde yer alıyor. Hem mönüsü hem eğlencesiyle Çeşme’nin bir adım öne çıkanı. Cihan Şensözlü “Havyarlı patatesi, çilek salatalı kokoreci ve ıstakozlu makarnası herkesin dilinde.
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Mikonos ve St. Tropez’de gördüğümüz yemekli parti konseptiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor” diyor. Daha çok 1980-90’ların yabancı cover’larını çalan Esnaf On the Beach’in gözde kokteylleri yeşil erikli margarita ve love potion berry. Giriş ücreti: 100 TL.
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1- Günbatımı partileriyle ünlü: Beach of Momo Dalyan’ın en güzel koylarından birinde yer alan ve lüks bohem konseptiyle çok sevilen Momo, yaz boyunca Çeşme’nin en gözde duraklarından. Müzikleri ve akşamüstü partileriyle eğlencenin Çeşme’deki adresi.
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Günbatımında ‘happy hour’ partilerine ev sahipliği yapıyor. Bahar Akıncı “İyi müziği, kokteylleri ve şef Carlo Bernardini yönetimindeki mutfağı ile kendine özgü bir plaj. Hafta sonları yer bulmak imkânsıza yakın. Hafta içi de rezervasyon şart” diyor. Giriş ücreti: 100 TL.