Çeşme’nin en popüler 10 beach club’ı

6- Aktivitesi bol: Fly-Inn

Çeşme’nin en güzel koylarından Altınkum’un gözde beach club’ı. Tavla turnuvasından dev jenga’ya, rekabeti sevenler ile tatili daha eğlenceli hale getirmek isteyenleri çeşitli turnuva ve oyunlar bekliyor. 2 bin 500 kişilik kapasitesi var. Çok büyük olduğu için kimse kimseyi rahatsız etmeden deniz keyfi yapabiliyor. 17.00’den itibaren ‘happy hour’lar düzenleniyor. Giriş ücreti 90 TL.