Çeşme'de oteller bayram rezervasyonlarını doldurdu

Avrupa ülkelerinin gurbetçilerle ilgili kararını da beklediklerini aktaran Demir, şöyle devam etti: "Kurban Bayramı'na yaklaşık 2 hafta olmasına rağmen yoğun talep var. Bayram rezervasyonunda yüzde 50'ye yakın doluluğumuz var. Bu aslında Kovid-19'dan dolayı yüzde yüz doluluğu ifade ediyor.