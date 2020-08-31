“Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” projesi tepki topladı

Bölge halkından Gürsel Kaya ise yaptığı açıklamada “İnsanlar burayı o doğal haliyle görmek istiyorlar ama günümüzde kale gibi surlarla çevrilmiş durumda. 'Turizme açacağız' diye böyle bir proje yaptıklarını söylüyorlar. Ama insanların buraya gelmelerinin amacı bu surları inşaatı görmek değil, bu kanyonun doğal yapısını görmek."