'Çardak Beach' tatili sezonunu uzattı... 5 yıldızlı otellerin yakınında denize sıfır tatil devam ediyor

"İzole bir ortam" Mustafa Tür, iki ırmağın arasında lüks otellerin yakınında faydalanabilecekleri tek yerin bu obalar olduğunu söyledi.Vatandaşların kullanımına açık çok az plaj kaldığından yakınan Tür, “ Otellerde kalma imkanımız da yok. Böyle bir yerimiz kaldı. Burayı da kendi çapımızda tatil için değerlendiriyoruz. Yaylaya gidemeyenler buraya geliyor.