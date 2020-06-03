Çanakkale tarihi alan ziyaretçilerini bekliyor

Temmuz ayında batık dalışı projesi hayata geçiyor Çanakkale Deniz Savaşı sırasında batırılan ve hala daha derin mavi sularda bulunan gemilerin dalış turizmine katkı sağlayacağını da sözlerine ekleyen Kaşdemir, “Çanakkale Boğazındaki ve açıklarındaki batıkların, dalış turizmine kazandırılması projesi devam ediyor. Tabii ki bu salgın hastalık dolayısıyla bir takım aksaklıklar yaşanmış olmasına rağmen biz nihai amacımızdan vazgeçmedik. Mutlaka bu batıklara dalış yapılmasını sağlayacağız. Zannediyorum Temmuz gibi burada dalış yapabilecek bir duruma gelmiş olacağız” dedi.