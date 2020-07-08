Çam ormanlarının huzur verdiği Kümbet Yaylası

Uzuner, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle bireysel ve çekirdek aile gezilerinin ön plana çıkacağını ifade ederek, "Bu yıl yüksek bir kitle turizminden ziyade izole, rahat ve sağlıklı, bireysel ve çekirdek aile turlarının merkezi Kümbet Yaylası olacaktır." diye konuştu.