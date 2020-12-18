Çadır hayatından yerleşik yaşama... Türkiye'nin 'müze köyü'

Başodanın içerisinde yer alan ve içinde 3 çiçek bulunan 3 vazonun Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali'yi, 5 vazo ve çiçeğin Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin'i temsil ettiğini vurgulayan Tunca, odadaki karanfillerin sayısının 40 olduğunu, bunların da 40'ları gösterdiğini, vazoda açmış 4 çiçeğin 4 kapı 40 makam olduğunu ifade etti. Tunca, 20. yüzyılın önemli sopranolarından Leyla Gencer'in babası İbrahim Çeyrekgil'in Yörük köyünden olduğunu, modacı Cemil İpekçi'nin de annesinin aynı köyden olduğunu Leyla Gencer ile dayı hala çocuklarını olduğunu belirtti. Tunca, Gülgün Feyman'ın anneannesinin Yörük köyünden olduğunu kaydetti.