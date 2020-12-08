Büyük İskender'in alamadığı Termessos'a ziyaretçi ilgisi

Oksana Pagojaya da Türkiye'yi çok sevdiği için tatilini Antalya'da geçirdiğini ifade etti. Kentin tarihi mekanlarını gezme fırsatı bulduğunu belirten Pagojaya, "Burası harika bir yer, müthiş manzarası var. Termessos'a ilk kez geldim ve çok sevdim. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.