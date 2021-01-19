'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'

Bir kısım araçların geçtiği, bir kısım da lejyonerlerin yoluna devam ettiği bir yoldur. Diyarbakır Roma için çok önemli bir kavramdır. Bu yol, yaklaşık olarak 1900 yıllık bir yoldur ve tamamen Diyarbakır’ın özel bazalt taşıyla yapılmıştır.