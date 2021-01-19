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Seyahat
İHA
Haber Giriş: 19 Ocak 2021 - 10:28 | 

'Bütün yollar Roma'ya çıkıyor'

Roma İmparatorluğunun hüküm sürdüğü Diyarbakır'da yaptırdığı yaklaşık 2 bin yıllık Roma yolu ve köprüsü drone ile havadan görüntülendi. Vatandaşlar, yolun restore edilip koruma altına alınmasını istiyor.

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Diyarbakır'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Roma İmparatorluğu döneminden kalma Roma yolu ve köprüsü tescilli yapı olmasına rağmen vatandaşlar tarafından pek bilinmiyor.

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Araştırmacılar tarafından tespit edilen bölgede köprünün bakım ve onarımı gerçekleştirilirken, yol ise bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yolun her iki tarafında yer alan sütunların zamanla yıkıldığı öğrenildi. Yol ve köprü, göçerler tarafından kullanılırken turizmci ve arkeoloji öğrencisi Doğan Şen yolun koruma altına alınmasını istedi.

3Yolun restore edilmesini istiyoruz
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"Yolun restore edilmesini istiyoruz"

Vatandaşların Roma yolu ile İpek yolunu karıştırdıklarını belirten Şen, "Yaklaşık olarak 2 bin yıl önce kurulmuş, Elazığ bölgesinden gelerek Diyarbakır’a Dağkapı'ya giden ve oradan Zerzevan’a, Nusaybin'e, oradan da Suriye ve Irak’a kadar Hindistan’a uzanan 80 bin kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz

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Bu Roma yolu tamamen farklıdır. Burada çift yönlü bir yol görüyoruz. Bu yollar, Roma’nın fethettiği noktalarda askerlerini, lejyonerlerini, ordularını taşımak için yapmış oldukları yollardır. Çift yoldur.

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Bir kısım araçların geçtiği, bir kısım da lejyonerlerin yoluna devam ettiği bir yoldur. Diyarbakır Roma için çok önemli bir kavramdır. Bu yol, yaklaşık olarak 1900 yıllık bir yoldur ve tamamen Diyarbakır’ın özel bazalt taşıyla yapılmıştır.

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Romalılar yollarını yaparken önce yaklaşık olarak 2 metre kazma işlemi yapıyor ve daha sonra taşla kapatıyorlar. Yaklaşık 3 tane işlemden sonra yolları bu şekilde sağlamlaştırıyorlar.

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Eğil üzerinden Elazığ’a kadar giden bir yoldan bahsediyoruz. Selman Kalesi var ileride. Yine Roma’nın yapmış olduğu ve günümüze kadar gelen bir köprüden bahsediyoruz.

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Bütün devlet büyüklerimizden, yetkililerimizden bu yolun restore edilip koruma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

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