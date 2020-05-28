Bursalı yönetmenin kısıtlama günlerinde 'Hayalet Şehirler' projesi

İlk yaptığım video büyük ilgi gördü. Bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Ben yaptıktan sonra herkes yapıp paylaşmaya başladı. Daha sonra ikinci videoyu çektim ve oda büyük ilgi gördü. Bursalı olduğum için Bursa'yı da çektim" dedi.