MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriBursa'da sıcak havaların vazgeçilmez adresi: Sadağı Kanyonu
GeriSeyahat Bursa'da sıcak havaların vazgeçilmez adresi: Sadağı Kanyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Seyahat
İHA
Haber Giriş: 12 Haziran 2020 - 09:44,

Bursa'da sıcak havaların vazgeçilmez adresi: Sadağı Kanyonu

Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Sadağı Kanyonu, doğal güzelliği ile etkiliyor. Yazın sıcağından bunalanlar, kanyonun serinliğinde hayat buluyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı Kanyonu'na her geçen gün ilgi artıyor. Doğal güzelliği ile etkileyen kanyon, son zamanlarda ziyaretçi akınına uğrarken, bilhassa çevre illerdeki vatandaşların ilgi odağı oluyor.

2
Abone Olgoogle-news

Şehir merkezinde nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda kanyona vatandaşlar akın ediyor. Kayaların arasından akan buz gibi suda piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar, ağaçların gölgesinde serinliyor.

Yeşili ve oksijeni bol 10 adres! Kafa dinlemek istiyorsanız bu liste size göre...
3
Abone Olgoogle-news

Sadağı Kanyonu Türkiye’nin en güzel kanyonlarından biri olduğunu belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Son yıllarda sık ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi.

4
Abone Olgoogle-news

Gerek Bursa'mızdan, gerek çevre illerden gerekse de yurt dışından ciddi ziyaretler oluyor. Salgın döneminde biraz ara verildi. Ama yavaş yavaş yeniden hareketlenmeye başladı" diye konuştu.

5
Abone Olgoogle-news

Kanyonun bir diğer güzel yanı ise doğal klima görevi görmesi olduğunu ifade eden Başkan Aykurt, “Şehir merkezinde sıcaklık 35-40 dereceleri bulurken, kanyonda bu hava 20 dereceye kadar düşüyor.

6
Abone Olgoogle-news

Belediye bünyesinde kanyonda sabah kahvaltıları ve yöreye uygun yemekler çıkıyor. Normalleşme sürecine girdiğimiz bu günlerde vatandaşlarımızı buraya bekliyorum” dedi.

Türkiye'nin yaşamak için en iyi kenti seçilmişti! Sakin bir tatil için planlarınıza ekleyin...
7
Abone Olgoogle-news

Daha önce gelenin bir daha geldiği parkuru Survivor parkuruna benzeten ziyaretçiler, “Çok hoşumuza giden bir bölgeydi. Fırsat bulduk, İstanbul’dan kalkıp buraya geldik. Yeşilliği ile insanı etkiliyor.

8
Abone Olgoogle-news

Bursa'da keşfedilmesi gereken yerlerden biri olduğunu düşünüyorum” dedi.Doğa ile iç içe yaşayanların da fotoğraflamak için ilk tercihi Sadağı Kanyonu oluyor.

9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi