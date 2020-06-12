Bursa'da sıcak havaların vazgeçilmez adresi: Sadağı Kanyonu
Bursa'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Sadağı Kanyonu, doğal güzelliği ile etkiliyor. Yazın sıcağından bunalanlar, kanyonun serinliğinde hayat buluyor.
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan Sadağı Kanyonu'na her geçen gün ilgi artıyor. Doğal güzelliği ile etkileyen kanyon, son zamanlarda ziyaretçi akınına uğrarken, bilhassa çevre illerdeki vatandaşların ilgi odağı oluyor.
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Şehir merkezinde nemle birlikte 40 dereceyi bulan sıcaklarda kanyona vatandaşlar akın ediyor. Kayaların arasından akan buz gibi suda piknik yapma imkanı bulan vatandaşlar, ağaçların gölgesinde serinliyor.