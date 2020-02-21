Buraya gitmek cesaret istiyor! 'Ölüm Adası' olarak biliniyor...
İtalya’da bulunan Poveglia Adası küçük bir alan kaplıyor olmasına rağmen oldukça ürkütücü bir geçmişe sahip. Poveglia, 'Ölüm Adası' olarak da biliniyor. Neden olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte Poveglia Adası ile ilgili korkunç gerçekler...
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İtalya’da bulunan Poveglia Adası küçük bir alan kaplıyor olmasına rağmen oldukça ürkütücü bir geçmişe sahip. Poveglia, 'Ölüm Adası' olarak da biliniyor. Neden olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte Poveglia Adası ile ilgili korkunç gerçekler...
Fotoğraflar: Alamy
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Avrupa’nın veba hastalığıyla boğuştuğu dönemde adaya gemiyle gelen bazı misafirler, buranın sakinlerine veba bulaştırdı ve bütün ada hastalıktan dolayı hayatını kaybetti.
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Hastalığın ciddi boyutlara ulaşmasından dolayı ada karantinaya alındı ve veba olan bütün insanlar buraya yollandı.
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O dönemde veba hastalığının çaresi olmadığı için herhangi bir şekilde hasta olduğundan şüphelenilen yaşlı, kadın ve çocuk demeden istisnasız bu adaya gönderildi ve ölüme terk edildi.
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Adaya getirilen hastalara yapılan ise çok korkutucu. Bu kişiler topluca büyük bir ateşte yakıldı.
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Tekrarlayan bu hastalığın önüne geçmek için vebaya yakalananların yeniden bu adaya gönderilmesiyle yakım işlemi uzun yıllar devam etti.
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Toplamda 160 bin insan vahşice katledildi. O dönem ada dışında da yaygın olan veba hastalığı için özel doktorlar ortaya çıktı. Bu doktorlara 'Plague doctor' (Veba doktoru) deniyor.
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Pek çok korku filmine de esin kaynağı olan bu doktorların kıyafetleri vebadan korunmak için özel olarak tasarlanan, ürkütücü görünüşlü tasarımlar.
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Söylenenlere göre o dönem veba tedavisi yapan bu doktorların, gaga şeklinde taktıkları bu maskelerinin uç kısımlarına güzel kokular sürülüyor.
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Sebebiyse vebayı güzel kokularla yenebileceklerini düşünüyor olmaları. Adayı ziyaret edenlerin verdiği bilgilere göre adanın her yerinde cesetlere ait kalıntılar bulunuyor.
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Avrupa’nın orta yerinde bulunan bu 'Ölüm Adası', aynı zamanda başka bir özelliğiyle de biliniyor. Bu özellik Poveglia Adası'nın o yıllarda akıl hastanesi olarak da kullanılmış olması.
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Adaya 1992 yılında akıl hastanesi inşa edilmiş ve doktorlar, hastalar üzerinde korkunç işkenceler yaparak hastaların ölümüne sebep olmuş.
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1992 yılında akıl hastanesine dönüşen Poveglia Adası’nda bir doktor, tüm akıl hastalarına tedavi adı altında bir nevi işkenceyle deneyler yaptı.
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‘Lobotomi' adındaki bu deney psikolojik hastalar üzerinde yapılan, beynin ön lobunun alınmasıyla gerçekleşen cerrahi tedavi ancak tedaviden çok işkenceye dönüşerek birçok insanın ölmesine neden oldu.
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Doktorun adada bulunan bu çan kulesinde deneyleri yaptığı söyleniyor. Senelerce bu deneylere devam eden doktor, söylentilere göre öldürdüğü hastaların hayaletlerini görmeye başlamasıyla tamamen aklını yitirdi.
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Günlerden bir gün ise çan kulesine çıktı ve gizemli bir şekilde düşüp öldü.
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Otopsi bulgularına göre onu öldüren şeyin çan kulesinden düşmek değil, düştükten sonra toprak içerisinden çıkan sisin onu boğması olduğu ihtimali bu gizemli ada hakkında yapılan söylentiler arasında.
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Çoğu kişi onu öldürenin, ölen hastaların hayaletleri olduğuna inanıyor.
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Çok gariptir ki, doktorun cesedi de yanıklar içerisinde bulundu. Otopsisine göre hâlâ tam olarak nasıl öldüğü bilinmemekte.
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Venedikli hiçbir balıkçının tercihleri arasında Poveglia Adası’na yakın yerlerde balık tutmak yer almıyor.
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Sebebiyse çok açık; ıssız ve kimsenin gitmeye cesaret edemediği adada halen cesetlerin ortalıkta olması.
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Adada son kalan kişiler, “Gidin ve asla geri dönmeyin” diyen sesler duyduklarını ifade ediyor; ayrıca yine rivayetlere göre, yüzyıllar geçmesine rağmen, adanın yakınında çığlık sesleri ve adada kimse yaşamadığı halde çan sesleri duyulmakta.
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Yine de pek çok kişinin ilgisini çeken bu adaya ziyaretler gerçekleştiriliyor. Hatta 2014 yılında adanın turizme açılması konusu uzun uzun tartışılmıştı.
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Çeşitli sitelerde adaya dair görüntüler bulunuyor. Pek çok kişinin çekmiş olduğu video kayıtları korku oyunlarını aratmıyor.