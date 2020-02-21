Seyahat Hürriyet Haber Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 16:33 , / 21 Şubat 2020 - 16:33

Buraya gitmek cesaret istiyor! 'Ölüm Adası' olarak biliniyor...

İtalya’da bulunan Poveglia Adası küçük bir alan kaplıyor olmasına rağmen oldukça ürkütücü bir geçmişe sahip. Poveglia, 'Ölüm Adası' olarak da biliniyor. Neden olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte Poveglia Adası ile ilgili korkunç gerçekler...