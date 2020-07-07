Burası Ege kanyonları değil Diyarbakır

Buranın çevre düzenlemesi yok. Çevre düzenlemesi olursa daha iyi olur. Vatandaşlar, aileler huzurlu bir şekilde gelip gidebilirler. Doğamıza, çevremize bu doğa harikasına sahip çıkılmasını istiyoruz. Geleceğimiz, bunlar bizim mirasımız. Bu batıda olsaydı daha güzel yatırımlar olurdu. Ama doğuda olduğu için biraz daha yatırımlar olsa daha güzel olur" diye konuştu.