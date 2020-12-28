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GeriSeyahat Burası Afrika değil, Bitlis Budaklı... Belgesel tadında görüntüler ortaya çıktı
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İHA
Haber Giriş: 28 Aralık 2020 - 09:59 | 

Burası Afrika değil, Bitlis Budaklı... Belgesel tadında görüntüler ortaya çıktı

Bitlis'in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyündeki mandalar, eksi 20 derecelik havada kaplıcanın sıcak suyunda keyif sürüyor.

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Kış mevsiminin çetin geçtiği köyde ahırlardan çıkamadığı için kirlenen hayvanlar, sahipleri tarafından temizlenmek için 10 günde bir kaplıcaya götürülüyor.

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Temizlenmek için mandaları kaplıca suyuna götüren hayvan sahipleri de suya girerek hayvanlarla birlikte yıkanıyor. Yaz aylarında çamur ve suya ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar.

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Bölgede birçok noktada çıkan sıcak suyu hem mandalar kullanıyor hem de insanlar şifa bulmak için kullanıyor.Mandaların kaplıca keyfi birçok alandan fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

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Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar.

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Düzenli olarak 10 günde bir mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Zeki Barın, “Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum.

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20’nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz.

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Burada 2-3 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 10-12 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıkta olan kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz” dedi.

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