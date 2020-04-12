Derleyen: Özlem Köseoğlu / Hürriyet Seyahat Gezgini | Fotoğraflar: Alamy
Buradan geçmek cesaret istiyor! Bir yılda 200 kişi hayatını kaybetti...
Dünyanın pek çok yerinde birbirinden güzel ve bir o kadar da tehlikeli yollar bulunuyor. İşte muhteşem manzaralarıyla pek çok gezgini ve turisti kendine çekmeyi başaran o yollar.
Özellikle manzara seyretmeyi sevenler için, büyülenerek yol alacağınız dünyada çok ilginç yollar bulunuyor. Bu fotoğraflara baktığınızda tek yapabileceğiniz şaşırmak ve hayran kalmak. Belki koronavirüs salgını bittikten sonra bu yolları deneyimlemek istersiniz. Tabii dikkat etmek şart. İşte sıra dışı o yollar...
Atlantik Okyanus Yolu, Norveç
Norveç’in orta batısında yer alan Atlantik Yolu’nda dünyanın en güzel manzaraları eşliğinde sürüş yapmak mümkün. Atlantik Yolu, sizi yemyeşil kıyı manzaralarından seyrine doyum olmayan kayalıklar boyunca Hustadvika Misafir Evi’ne götürmekle kalmayıp ufakta muhteşem bir güneş batımını yaşatabilir. Fakat bu heybetli yolda, tek karşılaşılan güzel manzaralar olamayabiliyor. Atlantik Okyanus Yolu, yola doğru vuran dalgalar ve keskin mi keskin virajları yüzünden dünyanın en tehlikeli yollarından biri olarak biliniyor. Güneşli ve sakin bir yaz günü ile sağlam bir fırtına arasındaki fark gerçekten büyüktür.
Fakat bu yolda okyanus sakin de olsa, yollar okyanus ile taşsa da yaşayacağınız tecrübe, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir anı olacaktır. Pek çok otomobil testinin ve otomobil reklam filminin de burada çekildiğini belirtelim. Bugüne kadar pek çok fırtınalı hava koşuluna da şahit olan bu yolda, özellikle turistlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Eski Axenstrasse, İsviçre
Keskin dönemeçlerin, 3,4 kilometrelik Merkezi İsviçre’nin dik ve dar zig zag yollarında uçurum gibi sarp rampaların adıdır Eski Axenstrasse. Eğer yüksekten korkuyorsanız E41 rotasının yanından geçen eski yoldan uzak durmanız tavsiye ediliyor. Yolun dimdik inişleri, yılan gibi kıvrımlı dönüşleri ve virajları dikkat çekiyor.
Yapılan düzenlemeler arasında muhteşem Sisikon köyünün trafikten kurtarılması, iç geçirten manzaralarıyla Riemenstalden ve Morschach’ın modernleştirilmiş bağlantıları bulunuyor. Panaromik manzarası ile turistleri çeken dünyaca ünlü eski yol ise şimdi sadece bisikletlere ve yayalara açık, diğer araçlar yeni yolu kullanmak zorunda. Kısacası bölge, eski Axenstrasse’nin etkisiyle turizm açısından daha da gelişmeye yüz tutmuş durumda. Yolun, Lucerne Gölü’nün doğu tarafında kalan manzarasına da sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim.
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Carretera de Sa Calobra, İspanya
Kayalık bir koyda bulunan sevimli Port de Sa Calobra köyüne ulaşmak için tek yol olan 13 kilometrelik Calobra yolu, İspanya’nın meşhur Mayorka Adaları’nda konumlanmış dünyanın en iyi manzaralarına sahip bir yol. Yola uzaktan bakınca bir yılan gibi kıvrım kıvrım yolları, sizi alıp götürmeye yetiyor. Uzun ve ıslak bir parça spagettiyi yere düşürdüğünüzü düşünün, işte yolun yapısı tam da bu manzarayı andırıyor. Mayorka’dan Sa Calobra Koyu’na kadar 800’den fazla viraj olduğu söyleniyor. Bu yol, 1932’de Sa Calobra’da çok az yaşayan kişi varken inşa edildiğinde bile, yılana benzeyen eşsiz yapısıyla günümüzde en özel yollardan birisi olacağı neredeyse kesinmiş.
Tünel kullanmaktan kaçınarak inşa edilmiş yolun, hatırı sayılır kısmında da dik yollar bulunuyor. Ruta de Sa Calobra, Colubrid Rotası ise kötü ün yapmış 360 derecelik bir dönüşle Nus de Sa Calobra mevkiisini de kapsıyor. Dünyanın en ünlülerinden birisi olan bu bağlantı, 270 derece dönüşü ile biliniyor ve doğal duvarların arasında cennet gibi bir koy ile sonlanıyor.
Yungas Yolu, Bolivya / Güney Amerika
Güney Amerika’da bulunan Bolivya ülkesindeki Yungas Yolu, heyecan verici iniş çıkışlarla dolu, ‘Ölüm Yolu’ diye de bilinen dünyanın en tehlikeli yollarından birisi...
Yılda yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği bu dehşet veren yol, özellikle maceracı ve korkusuz bisikletçilerin favorisi. Burası, La Paz’ın 56 kilometre kuzeydoğusunda Coroico’ya doğru olan bir yol. Bu yola ulaşmak için La Paz’dan çıkarken La Cumbre Geçidi’nde 4 bin 650 metreyi bulan yükseklik, Coroico’da 1200 metreye düşüyor.
Amazon yağmur ormanlarının yuvarlak tepeleri arasındaki baş döndürücü manzaradaki sürüş, yolun darlığından ötürü, iki tekerin aynı anda geçemeyip yoldan çıkmasına sebebiyet verecek kadar rahatsız edici durumlar ortaya çıkarabiliyor. Derin uçurumları bulunan 64 kilometrelik yolun, adrenalin tutkunları için birebir bir macera olduğu söylenebilir. Sadece 3 metre genişliğinde olan yolda, sürücüler geçerken durup birbirlerine yol veriyorlar ve ancak o şekilde geçebiliyorlar.
Guoliang Tuneli’nin yapımından önce, Guoliang köyüne tek erişim, ‘Gökyüzü Merdivenleri’ denilen dağın yamacına yerleştirilmiş kaygan, dik ve dar yapıda son derece korkunç merdivenlermiş. Shen Mingxin ile tünel projesine başlayan 13 köylüden bazıları ne yazık ki yapım sırasında ölmüş.
Fakat buna rağmen geride kalan azimli köylüler, durmadan çalışarak bu ürkütücü tüneli beş sene içerisinde bitirmeyi başarmışlar. 1970’lerde 4 bin çekiç, 12 ton çelik ve birçok matkap yardımıyla, 13 köylü tarafından tamamen el işçiliğiyle inşa edilen bu tünel yolu, 5 metre yüksekliği ve sadece 4 metreye yakın eni ile sürüş hatalarını kabul etmeyecek bir yapıya sahip.
Guoliang sakinlerinin hayatlarını kolaylaştırması amacıyla yapılan tünel yolu, 2000’lerde Çin’in bu sınırları, uluslararası ziyaretçilere açmasıyla turistlerin ilgi odağı olmuş durumda.
Ayrıca dünyanın sekizinci harikası olarak da nitelendiriliyor. 1986 senesinde maceracı ruhlara açılan bu yol, hissettirdiği heyecandan ötürü çoğu gezginin uğrak yeri olmayı başardı.
Deniz seviyesinden 4 bin 800 metre yüksekliğe kadar çıkan Karakurum sıradağları üzerindeki Khunjerab Geçidi, Çin’in Xinjiang Bölgesi ile Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesini birbirine bağlıyor. Karakoram Yolu, Çin’de ‘Dost Canlısı Otoban’ olarak adlandırılmasına rağmen bir o kadar da korkutucu ve muhteşem manzarası ile pek çok ziyaretçinin uğrak duraklarından…
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