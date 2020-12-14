Burada herkese bedava ev veriliyor! İlk şart 40 yaşında küçük olmak, hatta...
Birinin size bedava ev verme olasılığını muhtemelen hayatınızda hiç düşünmemişsinizdir. Bir de bu ev Japonya’daysa… Bu durum CNN ve Pultizer Center’ın haberine göre gerçek.
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Peki, nasıl oluyor ve daha da önemlisi neden bu evler bedavaya veriliyor? İşte detaylar…
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Japonya dünyadaki en ilginç ülkelerden biri… Kendilerine has kültürleri, muhteşem yemekleri, teknoloji konusundaki başarılarıyla hep popülerler. Son zamanlarda pandemi öncesi ülkemizden birçok gezgin bu güzel ada ülkesinin yolunu tuttu.
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Şimdilerde ilginç bir durum söz konusu, bedava ev… Aslında ‘Bedava ev’ kalıbı biraz aldatmaca gibi duruyor. Ama değil. Japonya alışılmadık bir mülkiyet sorunuyla karşı karşıya…
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Evlerin sayısı Japonya’da artık o kadar fazla ki, yeterince insan olmadığı için bu evlerden bazıları boşta kalmaya başladı. Japonya Politika Forumu’na göre 2013 yılında 61 milyon ev ve 52 milyon hane vardı.
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Ve açıklamaya göre bu durum daha da kötüye gidiyor. Nüfus ve Sosyal Güvenlik Ulusal Enstitüsü’ne göre, Japonya nüfusunun 2065 yılında 127 milyondan 88 milyona düşmesi bekleniyor.
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Bu da daha az insanın evlere ihtiyacı olacağını gösteriyor. Gençlerin de şehirlerde çalışmak için kırsal bölgelerden ayrılmaları, Japonya’nın kırsal kesimlerini adeta boş ‘hayalet evleri’yle dolu bölgeler haline getiriyor.
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Böyle evlerin bulunduğu kırsal alanları Japonlar ‘akiya’ olarak adlandırıyor.
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2040 yılında 900’e yakın Japon köyü ve kasabası yok olacak! 2040 yılına gelindiğinde, Japonya genelinde 900’e yakın kasabanın ve köyün artık bulunmayacağı tahmin ediliyor.
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Okutama bölgesi de bu yok olacağı tahmin edilen bölgelerden biri. Bu bağlamda mülkiyeti ücretsiz şekilde vermek, buraları yaşatmak için daha mantıklı görünüyor.
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Bölgenin yeniden canlandırılmasını desteklemek ve yok olmasını önlemek için kurulan Okutama Gençliğini Canlandırma (OYR) derneğinden Kazutaka Niijima “2040 yılına kadar yok olması beklenen üç Tokyo kasabasından birinin de bizim burası olduğunu görebiliyoruz.” diyor.
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Naoko ve Takayuki Ida çifti üç çocuklarıyla birlikte Naoko’nun anne ve babasının evinde yaşıyorlarmış. Naoko şöyle diyor: “Bu yeni evimiz için çok fazla bakım ve onarım yapmamız gerekti.
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Ama olsun, biz hep kırsal bir alanda bulunan böyle büyük bahçeli bir evde yaşamak istemiştik…” Çift bu evi aynı zamanda bir kafeye de dönüştürmüş ve artık hayatlarını burada idame ediyor.
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Naoko ve Tajayuki Ida çiftinin bedava evi aldıkları yer olan Okutama kasabası, Tokyo şehir merkezine trenle iki saat uzaklıkta. 1960’larda, 13 binden fazla nüfusa sahip bu yerde kerestecilikle geçiniliyordu.
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Ancak kendi yağında kavrulan bu küçük kasaba, 1990’dan sonraki ekonomik gelişmeler ve değişimler doğrultusunda büyük bir nüfus kaybı yaşadı ve bugün burada yaşayan kişi sayısı beş binlere kadar düştü.
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Kasabadan özellikle gençler büyük şehirlere gittikleri için Okutama gibi diğer pek çok kasaba da burasıyla aynı kaderi paylaşıyor.
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Bedava ev sahibi olmanın ilk şartı 40 yaşından küçük olmak! 2014 yılında Japonya’nın bu ve benzeri durumdaki köy ve kasabaları için ‘akiya bankası’ adında bir düzenleme yapıldı.
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Bu düzenleme yaşlanan ev sahipleri ve onların boş mülkleriyle bu evlerin potansiyel yeni sahiplerini eşleştirmeyi içeriyordu.
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Japonya’da akiya bankaları artık oldukça yaygın.
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Ancak yine de her bir kasaba kendi koşullarını belirliyor. Örneğin, Okutama’da yeni akiya sakinlerinin bedava eve sahip olması için bu evleri restore etmesi isteniyor.
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Ancak ücretsiz bir ev ya da yenileme yardımı alanlar için 40 yaşın altında olmaları şart koşuluyor.
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Ya da yeni ev sahibi olacak çiftlerden en az birinin 50 yaş altında olması ve 18 yaşın altında da en az bir çocuğunun olması gerekiyor.
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Japonya’daki bedava evler yabancılara da açık! Japonya’daki boş ve bedava evler sadece Japonlar için değil. Bu evlerin yeni sahipleri Japonya dışından da olabilir.
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Bölgedeki halk, kasaba ve köylerinin yaşamaya devam etmesini istiyor. Şu ana kadar New Yorklu ve Çinli insanlar da bu boş evlere ilgi göstermiş.
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Ve boş evler de yavaş yavaş yeni sahipleriyle buluşmaya başlamış.