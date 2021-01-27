Seyahat Hürriyet Seyahat / ÖZEL | Fotoğraflar: Alamy, DepoPhotos, Nurgül Büyükkalay- Hürriyet Seyahat Gezgini Haber Giriş: 27 Ocak 2021 - 09:00 | 27 Ocak 2021 - 09:33

Burada çocuk sahibi olana bin dolar veriyorlar

İtalya'nın güneyinde yer alan kasabalar 'hayalet şehir'e dönüştü. Kasabalarını canlandırmak ve nüfusu artırmak isteyen yerel yönetimler, daha önce 1 dolar ve 1 Euro’ya evleri satışa çıkarmıştı. Şimdi ise, insanları bu kasabalarda yaşamaya teşvik etmek için harekete geçen kasabalar, taşınanlara 10 bin dolar, burada bebek sahibi olana ise 1000 dolardan fazla ödeme yapmayı vaat ediyor. İşte detaylar…