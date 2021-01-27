Burada çocuk sahibi olana bin dolar veriyorlar

İtalya'nın güneyinde yer alan kasabalar 'hayalet şehir'e dönüştü. Kasabalarını canlandırmak ve nüfusu artırmak isteyen yerel yönetimler, daha önce 1 dolar ve 1 Euro’ya evleri satışa çıkarmıştı. Şimdi ise, insanları bu kasabalarda yaşamaya teşvik etmek için harekete geçen kasabalar, taşınanlara 10 bin dolar, burada bebek sahibi olana ise 1000 dolardan fazla ödeme yapmayı vaat ediyor. İşte detaylar…
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İtalya'ya bağlı bazı kasabalar nüfusun git gide azalmasıyla hayalet şehre dönüştü. Bu durumla başa çıkmak isteyen kasabalar, insanları buralarda yaşamaya teşvik etmek için bir takım kampanyalar başlattı.
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O kasabalardan biri olan ve sadece 320 nüfusu bulunan Borgomezzavalle'de bebek sahibi olanlara 1000 Euro’dan fazla ödeme yapılacağı vaat edildi.
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Borgomezzavalle Belediye Başkanı Alberto Preioni, CNN'e yaptığı açıklamada, "Yatırım yapacak çok paramız var ancak gençlere ve çocuklara ihtiyacımız var" dedi.
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Bir diğer kasaba ise Locana… İtalya'nın kuzeyinde, Alp Dağları eteklerinde yer alan Piedmont bölgesindeki Locana köyü, köye taşınanlara 10 bin dolar veriyor.
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Locana Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamada, "Buraya taşınmaya istekli olanlara 3 yıl boyunca 10 bin dolarlık ödeme yapacağız" dedi. Belediye burada yaşayanlara 6 bin dolarlık maaşlı iş imkanı da sunuyor.
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1900’lü yılların başında nüfusu 7 bin olan köyde, nüfus 2000’lerde bin 500’e kadar geriledi. Nüfusu Torino’daki büyük fabrikalarda çalışmak için bu şehre göçen köyde, ilkokul da her eğitim yılı başında az öğrenci dolayısıyla kapanma riski yaşıyor.
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Bir kez olmak üzere verilecek 10 bin dolarlık ödülü almak için taşınacak çiftlerde bir de şart aranıyor; en az 1 çocuk sahibi olmak.
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Köyde, restoranlar, barlar, yerel kafeler gibi iş alanları var. Bu proje ile hedeflenen de sosyal hayatı canlandırmak.
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Öte yandan, İtalya'nın bazı bölgelerinde insanları teşvik etmek için evler 1 Euro’dan satışa çıkarılmıştı. Sardinya bölgesine bağlı Ollolai adası da bunlardan biri.
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Burası ise Candela. Tarihi eserlere de ev sahipliği yapan kasaba, buraya taşınanlara 2 bin Euro ödemeyi vaat ediyor.
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1 Euro’ya ev veren bir diğer kasaba ise Mussomeli… Mussomeli, Sicilya Adası’nın dağlık bir bölgesinde yer alıyor.
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Deniz seviyesinden 765 metre yükseklikte. 11 bin nüfuslu küçük bir kasaba.
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En yakın olan deniz Agrigento 53 km uzaklıkta. Caltanissetta kıyısı ise 58 km uzaklıkta yer alıyor.
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Mussomeli, Sicilya’nın en önemli şehirleri olan Katanya ve Palermo’ya da çok uzak değil. Katanya havaalanına 150 km, Palermo havaalanına 96 km uzaklıkta.
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Mussomeli Belediyesi’nin 1 Euro’ya ev vermesinin geçerli nedenleri var. Belediye şehirde turizmi canlandırmak için bir proje başlatmış.
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Mussomeli’nin eski şehrindeki mahallelerde eskiden insanlar sabahlara kadar oturup sohbet ederlermiş.
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Mahallelerin daracık sokaklarında oturdukları evlerin balkonlarından b Yani mahalleler çok neşeli ve canlıymış. Son yıllarda ise bölge terk edilmeye başlamış.
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Bu projeyle hem bu mahallelerin eski neşesine kavuşması hem de turizmin canlanması bekleniyor.
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Mussomeli sadece İtalyanları değil, dünyanın dört bir yanından insanları da bekliyor.
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Bu evlere sahip olmak için İtalyan ya da AB vatandaşı olma şartı da gerekmiyor.
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1 Euro’ya ev satın almak için ne yapmak gerekiyor? Evinizi 1 Euro’ya aldınız. 1 Euro tabii ki sembolik bir rakam.
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Evler eski olduğu için restorasyon yapmanız zorunlu. Zaten bu evlerden satın almanın koşullarından biri bu.
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Restorasyon bütçesi eve göre değişebiliyor ancak metrekaresi ortalama 100 Euro tutuyor. Restorasyon masrafının yanı sıra noter, Belediye’nin sekretarya işleri ve yıllık mahalli vergi gibi giderler için 2500-4000 Euro arasında bir tutar ödemeniz gerekecek.