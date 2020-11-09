Burada adeta zaman durmuş gibi... Her şeyi reddediyorlar

Mennonitler; Meksika, Paraguay ve Bolivya'ya gibi ülkelerde yaşayan sıra dışı yaşam tarzlarıyla ünlü bir topluluk. Burada adeta zaman durmuş durumda… Mennonitler birkaç yüzyıl geride yaşıyor gibiler, özetle onların hayatlarına tanık olduğunuzda 1800’lü yıllara ışınlanabilirsiniz. Birçok şeyi reddediyorlar ve gizemli bir hayat sürüyorlar. İşte sıra dışı yaşamlarıyla Mennonitler’in ilginç hikâyesi…