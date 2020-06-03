Bunu da yaptılar! Kilosu 20 bin dolar, öyle bir şey için kullanılıyor ki…
Bir zamanlar Tibet ile gelişen önemli ticaret yolunun geçtiği Johar Vadisi yeni bir türe ev sahipliği yapıyor. Modern zamandan uzak bir şekilde geleceklerini şekillendirmeye çalışan bir avuç insan tarihte var olmaya çalışıyor. Şimdilerde kilosu 20 bin dolardan öyle bir şey satılıyor ki, sizi çok şaşırtacak… BBC Travel yazarlarından Himanshu Khagta bölgenin yolunu tuttu ve ilginç bilgiler edindi… İşte detaylar…
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1
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Çin’in Antik İpek Yolu üzerindeki Batı Himalaya Vadisi’nin olduğu bölgede yarım yüzyıldan beri terk edilmiş halde altı eski Hint köyü bulunuyor. Modern dünyadan uzak, kırılmış duvarları, dökük çatılarıyla burada bulunan dağ evleri görkemli bir geçmişi ve belirsiz bir geleceği gözler önüne seriyor.
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Tibet sınırına yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Johar Vadisi bir zamanlar önemli bir ticaret merkeziydi… Burada çiftçilik ve çobanlık yaparak yaşayan Shauka kabileleri zamanla başarılı tüccarlar haline gelmiş. Tibet’e ipek, baharat ve diğer mallarını götürmek için vadiden geçen yolu kullanmışlar.
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Vadinin en büyük köyü Bir zamanlar 400 aileye sahip önemli ticaret merkezi olan Milam, vadideki en büyük köylerdendi… Efsaneye göre şehrin labirente benzeyen dar sokaklarında dolaşırken yolunu kaybeden veya yanlış eve giren sayısı oldukça fazla…
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Bu nedenle köyde yönleri bulabilmek için bayrakla işaretlenmiş birçok nokta bulunuyor. Ayrıca Milam’a gidilen vadideki yolun üzerinde oyulmuş taşlar bulunuyor. Tibetli tüccarlar Milam’a değerli eşyalarını satmaya getirirken yol kenarlarında bu taşları bırakırlarmış.
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Bölgede terk edilmiş Panchu ve Ghangar isimli iki köy daha bulunuyor. Ghangar köyü, Hindistan’ın 7 bin 816 metre yükseklikteki en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi’de bulunuyor. Burası ana kampına 6 kilometrelik bir trekking başlangıç noktası konumunda yer alıyor.
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Basit bir hayat Bölgede çok fazla istihdam olmamakla beraber çoğunlukla insanlar kendi sebzelerini yetiştiriyor. Yetiştirilen sebzeleri askerlere satarak kazandıkları parayla basit bir hayat sürüyorlar. Elektrikleri yok ve burada yaşayan bir avuç insan, vadinin ormanlarından gelen odunlarla, güneş enerjisine ihtiyaç duyuyor. Köyleri çevreleyen zengin çayırlarda birçok yenilebilir bitki yetişiyor.
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Yabani ıspanak, eğrelti otu, Shauka’nın yağ ve baharatlarla süslediği pilav veya roti tadılabilecek yerel lezzetlerden. Yakın zamanda vadinin yüksek yerlerinde nadir bir mantar türü keşfedilmiş.
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Yaygın olarak ‘Yarsagumba’ veya ‘tırtıl mantarı’ olarak bilinen bu tür Çin tıbbında akciğer ve böbrekle ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Sadece Himalayaların yüksek bölgelerinde bulunan tırtıl mantarları, karlar eridikten sonra mayıs ve haziran aylarında toplanıyor. Ayrıca bir kilogram Yarsagumba 20 bin ABD dolarından fazlasına bile alınabiliyor.
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Belirsiz bir gelecek Her ne kadar turizm ve ot toplama faaliyetleri bu köyleri biraz canlandırdıysa da yalnız burada Shauka’da kabileleri hariç başkalarının yaşama ihtimalleri çok düşük. Johar Vadisi’ne ulaşım konusunda karayolu çalışmaları devam ediyor. Ancak zorlu arazi ve sert kış koşulları nedeniyle tamamlanması yıllar alabilir.
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Dünyada Johar Vadisi gibi ilginç hikayeye sahip yerler bulunuyor. İşte onlardan bazıları...
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Yonaguni Monument / Yonaguni Anıtı (Japonya)
Dünyanın en ilginç yerlerinden biri olan Yonaguni Anıtı için bilim insanları doğallığı konusunda bir karara varmış değiller. Beş bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve uzaylılar tarafından yapıldığı bile söyleniyor.
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Lençois Maranhenses National Park / Lençois Maranhenses Ulusal Parkı (Brezilya)
Şaşırtıcı bir şekilde dışarıdan çöl gibi görünse de, Brezilya’nın milli parklarından biri. Kumul benzeri yapılarla çevrili birçok görülmeye değer küçük havuzu var.
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Spotted Lake Khiluk / Benekli Göl (Kanada)
İngiliz Kolumbiyası yakınlarında bulunan dünyanın en mineralli gölü. 365 noktanın her birinde ayrı ayrı kendine özgü bir kimyasal içeriğe sahip olmakla beraber farklı hastalıkları tedavi ettiği de söyleniyor. Kesinlikle dünyanın en garip yerlerinden…
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Dead Vlei / Ölü Vlei (Namibya)
Paslı turuncu rengindeki dev kum tepeleriyle çevrili kuru bir vahada güneşi batmış bir ölü orman… Su eksikliğinin yaşandığı bu ormanda ağaçlar su aramak adına köklerini dışarıya doğru çıkarmışlar.
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Eternal Flame Falls / Sonsuz Yanan Alev (Amerika, New York)
Chestnut Ridge Parkı’nın bir bölümünde yer alan şelale, dünyanın dört bir yanında kendiliğinden yanmakta olan yüzlerce ateşten birine sahip. ABD’nin Indiana Üniversitesi’nde araştırmacı olan Arndt Schimmelmann, yüzyıllar, belki de binlerce yıl önce yerli kabileler tarafından yakıldığı düşünülen ateşin, aslında dünyadaki örneklerinden farklı olduğunu belirtti.
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OurAmazingPlanet sitesine konuşan Schimmelmann, mağaradaki ateşin yerin derinliklerinde yer alan, antik ve son derece sıcak killi şist kayalarından geldiğini düşünüyor. Schimmelmann, killi şist içindeki karbon moleküllerinin parçalanarak küçük doğal gaz molekülleri ortaya çıkması için, sıcaklığın suyun kaynama noktasında veya daha sıcak olması gerektiğini belirtti.
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Ateşi besleyen gazın geldiği kayaların, içtiğimiz çay veya kahve kadar sıcak ve jeolojik olarak sanıldığından çok daha genç olduğu belirtildi. Bulgular, ateşi besleyen gazın farklı bir süreçten geçtiğini, bir çeşit katalizörün, gazı kayalardaki organik moleküllerden ortaya çıkardığı ifade edildi.
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Christ of The Abyss / Derinliğin Mesihi (İtalya)
Su altında bulunan bronzdan yapılma 2,50 metre uzunluğunda bir İsa heykeli. Derinlere dalmayı seven dalgıçlar için favori bir yer konumunda. Su altında görülebilecek gizemli yerlerden bir tanesi…
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Jellyfish Lake / Denizanası Gölü (Palau)
Palau ülkesinde bulunan bu gölde sayısız denizanası yaşıyor. Burada yaşayan denizanaları zararsız olup insanlar yüzme fırsatı bile bulabiliyor.
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Monolith of Uluru / Tek Parça Uluru Anıtı (Avusturalya)
Tek bir kaya olmakla beraber devasa büyüklükte, kendi içinde bir dağ. 348 metre yüksekliğe sahip olan bu anıt, dünyanın en büyük kayası ve dünyadaki en garip yerlerden biri...
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The Giant’s Causeway / Dev Geçit (İrlanda)
Eski bir volkanik patlama sonucu oluşan denizin çekilmesinin ardından oluşan düz kayalar. Dünyanın garip oluşumlu yerlerin arasında yerini alıyor.
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Huacachina, Peru Çölü
Lima’nın güneyinde bulunan Huacachina, çölün ortasında muhteşem gölü ile maceracı ruhlar için mükemmel bir yer. Adeta normal bir gölü andıran vaha, kum sörfü yapmak için oldukça ideal bir zemin. Çölün ortasında nefesinizi tutmaya hazır olun.
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Kuzey Sentinel Adası
İnsanlık için güvenli olmayan gizli bir ada burası. Adanın küçük ve dar plajına yaklaşmak bile cesaret istiyor. Çünkü son 60 bin yıldır Sentinelliler, dışarıdan yabancı insanları kabul etmiyorlar ve alışkın olmadıklarından bunu ciddi bir tehlike olarak görüyorlar.
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Ithaa Sualtı Restoranı, Maldivler
Deniz altında yemek deneyimi yaşatan ve dünyanın ilk su altı cam restoranı olan Ithaa Sualtı Restoranı, Hint Okyanusu’nun altında bulunuyor. Balıklarla ve deniz canlıları ile eşsiz bir yemek, Ithaa’da meraklılarını bekliyor.