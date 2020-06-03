Bunu da yaptılar! Kilosu 20 bin dolar, öyle bir şey için kullanılıyor ki… 

Yaygın olarak ‘Yarsagumba’ veya ‘tırtıl mantarı’ olarak bilinen bu tür Çin tıbbında akciğer ve böbrekle ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Sadece Himalayaların yüksek bölgelerinde bulunan tırtıl mantarları, karlar eridikten sonra mayıs ve haziran aylarında toplanıyor. Ayrıca bir kilogram Yarsagumba 20 bin ABD dolarından fazlasına bile alınabiliyor.