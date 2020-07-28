Bungalovlara 'pandemi' ilgisi

Doğayla iç içe ağaç evlerde kalma fırsatı da var. İstanbul'da arayıp da bulamadığımız bir ortam. Binlerce kişinin aynı yerde kaldığı bir otel tercih etmektense burada izole bir tatil yapmak bizim için daha iyi oldu." diye konuştu.Belkıs Benlioğlu da deniz tatili ve kalabalıktansa daha sakin bir yer olmasından dolayı bungalov tipi evleri bulunan tesise geldiklerini aktardı.