Bungalov evler ve karavanlar tatilcileri bekliyor

Bunların sayısını 20’ye ve ilerleyen süreçte 50’ye çıkarmayı düşünüyoruz. Türkiye’nin birçok yerinden ne zaman başlayacağına dair sorular ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Tam anlamıyla faaliyete geçtiğinde hem Adana hem de Türkiye için ses getireceğine inanıyorum” dedi.