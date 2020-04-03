Bulutu olan ilginç ada! Görenleri şaşkına çeviriyor…
Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’ndan biri olan Litla Dimun, üzerinde kendi yumuşacık bulutu olan küçük bir ada olma özelliğini taşıyor. Bu ilginç adaya uzaktan bakınca sanki adanın üzerinde heybetli ve kabarık bir şapka varmış hissi oluşuyor. Çiftçiler, her sene bu adayı ziyaret edip kuzularını, ana adaya geri götürüyorlar. Bu şirin adaya, turistler tarafından ulaşılamıyor fakat kendi bulutuna sahip olan ilginç Litla Dimun, kardeş adadan görülebiliyor.
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Uzaktan Litla Dimun Adası’nı görünce, burayı cup keke Cupcake (Kapkek)benzetmemek neredeyse imkansız gibi duruyor. Kabarık bir şekilde adanın üst tepesini örten bulut, ortaya masalsı bir görüntü çıkarıyor. Kuzey Atlantik Takım Adaları’ndan 18 tane Faroe Adası’nın en küçüğü olan Litla Dimun, Danimarka Krallığı’nın bir parçası durumunda.
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Litla Dimun, küçük bir ada olsa da çevreyi etkileyecek bir kapasiteye sahip. Göz merceğini andıran bulut, dağlık bölgeyi aşarak adeta dağlar üzerinde asılı kalmış gibi duruyor. Meşhur bulut, göz merceğini andırdığı için özellikle bu şekilde adlandırılıyor. Adayı pek yalnız bırakmayan üzerindeki bulut, sıcaklık derecesi, çevredeki yerlerden daha düşük olduğunda oluşuyor. Adanın üzerinde havada duran bulut parçası, bazen gezinerek kara kısmının üzerinden denize kadar ulaşıyor.
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Litla Dimun’un ilginç hikâyesi
Dik tepeleri olan Litla Dimun Adası, Faroe Adaları içerisinde, insanların yaşamadığı tek ada olma özelliğinde. Sadece çiftçiler, adanın tek yerlileri olan koyunları kontrol etmeye arada uğruyorlar. Adanın, cilalı taş devri boyunca kısa kuyruklu, vahşi siyah bir koyun tarafından yönetildiğine ve bölgedeki diğer koyunların da bu nesilden olduğuna inanılıyor.
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Her nasılsa, bu vahşi türde koyunların sonuncuları, 1800’lerde vurularak soyları tükenmiş. O zamandan beri de Litla Dimun, evcilleştirilmiş koyun türüne ev sahipliği yapıyor ve adada koyunlardan başka karada yaşayan hayvan bulunmuyor. Litla Dimon, aynı zamanda kuşları ve yaşam alanlarını koruyan BirdLife International tarafından, deniz kuşlarının yavruladığı bölge olmasından dolayı ‘Önemli Kuş Bölgesi’ olarak belirlenmiş.
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Çiftçilerin, adadaki koyunları dik tepelerden alabilme mücadelesi
Çiftçiler, her sonbahar Litla Dimun’a gelerek burada yaşayan koyunlara bakabilmek için yakındaki Suouroy Adası’na götürüyorlar. Adada gezinmek, dik tepelerinden ötürü ne yazık ki düz bir parkta yürümek kadar kolay değil. O yüzden karaya rahatça çıkabilmek, sadece mükemmel havalarda mümkün çünkü adanın yapısı, oldukça dik tepelerden oluşuyor. Çiftçiler de koyunlara ulaşabilmek için halat kullanarak geniş ağlarla, koyunları aşağıya çekerek botlara koymaya çalışıyorlar.
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Turistler, Litla Dimon adasına ulaşamıyor ama bu güzel manzarayı görmek isteyenler, kardeş adanın tepelerinden Litla Dimon’a ve ona eşlik eden şirin buluta göz kırpabiliyorlar.