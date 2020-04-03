Bulutu olan ilginç ada! Görenleri şaşkına çeviriyor…

Çiftçilerin, adadaki koyunları dik tepelerden alabilme mücadelesi Çiftçiler, her sonbahar Litla Dimun’a gelerek burada yaşayan koyunlara bakabilmek için yakındaki Suouroy Adası’na götürüyorlar. Adada gezinmek, dik tepelerinden ötürü ne yazık ki düz bir parkta yürümek kadar kolay değil. O yüzden karaya rahatça çıkabilmek, sadece mükemmel havalarda mümkün çünkü adanın yapısı, oldukça dik tepelerden oluşuyor. Çiftçiler de koyunlara ulaşabilmek için halat kullanarak geniş ağlarla, koyunları aşağıya çekerek botlara koymaya çalışıyorlar.