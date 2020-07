Bulutların üzerinde salıncak keyfi! Kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre…

Mekânın sahibi Tunç Bey, yardımcıları Macide ve Emine Hanım buraya gelen misafirler için her şeyi düşünmüş. Her sabah Karadeniz’e özgü tatlar hazırlıyorlar. Bir gün muhlama bir gün de fırında kaymaklı patates. Tabii bir de her şey doğal.