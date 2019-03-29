Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk
Haber Giriş: 29 Mart 2019 - 08:00,
Bulutların üzerinde salıncak keyfi! Kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre…
Yaylaları, dereleri ve şelaleleriyle Türkiye'nin en yeşil yerlerinden Rize... Uzun süredir yapmak istediğim Karadeniz gezime Çamlıhemşin ile başladım. Tam da şu sıralar biraz olsun her şeyden uzaklaşmak, sessiz sakin bir yerde kafa dinlemek istiyorsanız Çamlıhemşin tam size göre… Hatta burada öyle bir yer var ki, bulutlar ayaklarınızın altında... İşte size gezilecek yerlerden, tadılacak lezzetlere kadar Çamlıhemşin gezi rehberi…
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Yaylaları, dereleri ve şelaleleriyle Türkiye'nin en yeşil yerlerinden Rize... Uzun süredir yapmak istediğim Karadeniz gezime Çamlıhemşin ile başladım. Tam da şu sıralar biraz olsun her şeyden uzaklaşmak, sessiz sakin bir yerde kafa dinlemek istiyorsanız Çamlıhemşin tam size göre… Hatta burada öyle bir yer var ki, bulutlar ayaklarınızın altında... İşte size gezilecek yerlerden, tadılacak lezzetlere kadar Çamlıhemşin gezi rehberi…
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Eski adı ‘Viçealtı’ olan Çamlıhemşin, Rize’nin turizm potansiyeli en yüksek olan ilçesi... Hem doğal güzellikleri, hem de yaylaları, şelaleleri, buzul gölleri ve tarihi dokusuyla ilgi çeken Çamlıhemşin’in gezilecek görülecek birçok yeri var.
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Bölge 2013 yılında yayınlanan ‘Sevdaluk’ dizisiyle oldukça popüler oldu. Herkes dizinin çekildiği evin önünde fotoğraf çekiliyor mutlaka. Burada yaşayanlar bundan pek memnun olmasa da duruma alışmış gibi gözüküyorlar.
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Nereleri gezmeli? İlk sırada Ayder yaylası olmalı… Türkiye'nin ve dünyanın en çok bilinen ve ilgiyi en çok üzerine çeken yaylası çünkü… Fırtına Vadisi boyunca eşi bulunmayan doğal güzellikleri izleyerek varacağınız Çamlıhemşin sınırlarında yer alan Aşağı ve Yukarı Ambarlık (Gelin Tülü) şelalesi, dereleri, yayla evleri gerçekten görülmeye değer.
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Yayla rotanıza Pokut, Kavrun, Gito, Çiçekli, Avusor, Elevit, Sal ve Instagram’da bulutların üzerinde salıncakta çekilen kareleriyle meşhur olan Huser’i mutlaka eklemelisiniz. Yaylalar dışında görülecek diğer yerlerse;
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Zil Kale, Çat Vadisi, Palovit Şelalesi, Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Şimşir Ormanları… Özellikle Şimşir Ormanları Türkiye'nin tek yaşlı şimşir ormanı olarak geçiyor. Ama ağaçları saran bir hastalık yüzünden orman yok olma tehlikesi altında…
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Hangi lezzetleri tatmalı? Çamlıhemşin’in merkezinde Karadeniz’e özgü tatları bulabileceğiniz çok şirin kafe ve restoranlar bulunuyor. En meşhuru Çinçiva Kahve.
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Sabahları organik köy kahvaltısı öğleden sonralarıysa yöresel yemekler sunuluyor. Menüde yer alan yöresel tatlar muhlama, tereyağında alabalık, kaymaklı patates, turşu kavurma, lahana sarma, lahana çorbası, kavurma etle yapılan düğün kızartması, laz böreği, pepeçura tatlısı ve olmazsa olmaz mısır ekmeği…
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Bu yörede üzerinde bol fındıkla servis edilen fırın sütlaç da çok meşhur ama ben buranınkini biraz tatlı buldum. En güzel tatlıyı tadacağınız yerse Çinçiva Kahve’nin karşısında yer alan Zua Coffee. Buranın dağ meyveli sakızlı muhallebi enfes. Kahveleri de ayrı güzel. Çamlıhemşin’de gidilecek diğer kafe ve restoranlar Cugal Kafe, Hacina, Yeşil Vadi ve Sini. Sini’de Hidayet’in yaptığı karalahana sarmasını yerken parmaklarınızı da yiyebilirsiniz dikkat edin…
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Pastacıların anavatanı Çamlıhemşin’de her yıl düzenlenen ilginç bir festival var. Uluslararası Pastacılar Festivali… Türkiye’nin hatta dünyanın birçok yerinden insanlar bu festival için Çamlıhemşin’e geliyor. 20 Mayıs’ta da pastacılar gününü kutluyorlar. Bu konuya bu kadar önem vermelerinin nedeni de eskiden bu ilçede çok meşhur pastacılar varmış.
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Hatta öyle meşhurlarmış ki, onlar için ‘Pastacılar Anıtı’ bile yapmışlar. Fakat zamanla bu pastacılar İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere göç etmiş. Bugün bu şehirlerde gördüğünüz meşhur pastanecilerin temeli Çamlıhemşin’e dayanıyormuş anlayacağınız.
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Bir örnek verecek olursak İzmir’den bildiğimiz meşhur Sevinç Pastanesi’nin sahibi de Hemşinliymiş. Seran Vreskala Türkiye’nin Pasta Serüveni başlıklı yazısında şöyle diyor: “Pastacılık her ne kadar kadim zamanlardan gelmiş olsa bile, ülkemizde pastacılığın tarihi çok eskilere dayanmıyor.
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Her ne kadar ülkenin batısında pastacılık Ermeni veya Rumların tekelinde olsa da Anadolu’ya kuzeyden gelmiş. Bundan dolayı, Türkiye’de fırıncılık ve pastacılık işini yapanların büyük çoğunluğu Rizeli ve özellikle de Hemşinli. En yakınınızda bulunan herhangi bir pastaneye gidip, sahibinin nereli olduğunu sorun; büyük ihtimalle Hemşinli olduğunu söyleyecektir çünkü Hemşinliler Türk pastacılığının mihenk taşları…’
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Doğa tutkunları bu festivali kaçırmayın Çamlıhemşin’in bir diğer ünlü festivali de Kaçkar Fest. Her yıl Ağustos ayında düzenlenen ve üç gün süren festivalde Karadeniz’in en güzel doğa alanlarını keşfediyorsunuz. Çadırını kapıp gelen Fırtına Vadisi’nde kampını kuruyor.
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Muhteşem güzellikteki şelaleler, yaylalar ve ormanlarda düzenlenen doğa yürüyüşleri, mini konserler, rafting, zipline, horon öğretisi ve yoga… Ne ararsanız var bu festivalde. Çadır kurmayı, kamp yapmayı seviyorsanız şimdiden planınızı yapın…
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Nerede kalmalı? Bir tarafta şırıl şırıl akan dere sesi bir tarafta da huzur veren yağmur sesi ve mis gibi toprak kokusu. Son zamanlarda Instagram fotoğraflarında çokça gördüğünüz Ada Bungalov en doğru adres…
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi’nde bulunan Ada Bungalov’u özellikle doğayla baş başa kalmak ve kafa dinlemek isteyenler için öneriyorum. Yanınıza çok bir şey almanıza gerek yok. Birkaç kıyafet, yağmurluk ve uzun zamandır isteyip de okuyamadığınız kitaplarınız… Elimizden telefonları düşüremediğimiz şu günlerde en çok ihtiyaç hissettiğimiz şey kendinizle ve sevdiklerinizle baş başa kalabilmek… İşte burada kesinlikle bunu yapabileceksiniz.
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Mekânın sahibi Tunç Bey, yardımcıları Macide ve Emine Hanım buraya gelen misafirler için her şeyi düşünmüş. Her sabah Karadeniz’e özgü tatlar hazırlıyorlar. Bir gün muhlama bir gün de fırında kaymaklı patates. Tabii bir de her şey doğal.
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Hani şimdi her şeye organik diyorlar ya, öyle sahtesinden değil gerçekten organik! Karadeniz’e özgü ekmekler her sabah sobada ısıtıldıktan sonra sıcacık geliyor sofraya. Durum böyle olunca da masadaki kaymak, tereyağı ve reçeller anında bitiyor. Gerçek köy yumurtasıyla yapılan yumurta çeşitleri yine isteğinize göre size özel hazırlanıyor. Huzuru bulacağınız garanti…
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Nasıl gidilir? İstanbul’dan Trabzon uçağına atlayıp oradan da iki saatlik araba yolculuğuyla Çamlıhemşin’e varıyorsunuz. Yollar da sandığınız gibi zor ve virajlı değil.
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Trabzon sahilden gelirseniz dümdüz sahil yolu... Tabi yaylalara çıkacaksanız bu durum biraz değişiyor. O zaman mutlaka ya şoförlü bir araç kiralamanız ya da rehber eşliğinde tur satın almanız gerekiyor.