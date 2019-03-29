Seyahat Yazı ve fotoğraflar: Serena KARAMIZRAK / Instagram: @serenakaramizrakk Haber Giriş: 29 Mart 2019 - 08:00 , 21 Temmuz 2020 - 12:38

Bulutların üzerinde salıncak keyfi! Kafa dinlemek istiyorsanız burası tam size göre…

Yaylaları, dereleri ve şelaleleriyle Türkiye'nin en yeşil yerlerinden Rize... Uzun süredir yapmak istediğim Karadeniz gezime Çamlıhemşin ile başladım. Tam da şu sıralar biraz olsun her şeyden uzaklaşmak, sessiz sakin bir yerde kafa dinlemek istiyorsanız Çamlıhemşin tam size göre… Hatta burada öyle bir yer var ki, bulutlar ayaklarınızın altında... İşte size gezilecek yerlerden, tadılacak lezzetlere kadar Çamlıhemşin gezi rehberi…